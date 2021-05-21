Два пассажира пострадали из-за жесткой посадки самолета АН-2 в Тюменской области

В Тюменской области АН-2 совершил жесткую посадку. Фото - utair.ru.

В селе Лайтамак Тобольского района Тюменской области самолет Ан-2 совершил жесткую посадку. Известно, что борт принадлежит авиакомпании Utair.

Фото предоставлено "КП".

В связи с этим транспортная прокуратура региона уже организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. По информации пресс-службы ведомства, воздушный инцидент произошел при выполнении регулярного рейса по маршруту Тобольск – Лайтамак – Тобольск.

– При посадке у воздушного судна Ан-2 подломилась стойка шасси. В это время на борту находилось семь пассажиров и два члена экипажа. По предварительным данным, два пассажира получили ушибы, – рассказали в Уральской транспортной прокуратуре.

Фото предоставлено "КП".

По информации ТАСС, глава Лайтамакского сельского поселения, где неудачно приземлился самолет, Марат Биктимиров подтвердил информацию.

– Да, самолет действительно совершил жесткую посадку, – сообщил он без уточнения подробностей.

В пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте в свою очередь отметили, что они также проводят проверку, по результатам которой примут процессуальное решение. В настоящее время на место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая осмотрит место происшествия, воздушное судно и прилегающую территорию. Специалисты ведомства установят все обстоятельства и причины случившегося.

Информация дополняется.