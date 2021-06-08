Сгоревший дом на Лесобазе в Тюмени признан зоной вероятной ЧС. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

В Тюмени заместитель мэра Петр Вагин провел заседание, где специалисты приняли план мероприятий по работе с жителями многоквартирного жилого дома №13 на улице Константина Заслонова, который серьезно пострадал во время вчерашнего пожара. Решением комиссии здесь установлена зона вероятной чрезвычайной ситуации.

Фото - пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области.

Директор департамента безопасности жизнедеятельности Олег Датских доложил, что на основании информации Единого центра оперативного реагирования, акта выезда оперативной группы ДБЖ можно предположить, что в этом доме могут обрушиться строительные конструкции. Жителям, не имеющим другого жилья, предоставили возможность оперативно временно заселиться в гостиницу «Березка». Около дома выставили пост полиции, стражи порядка будут обеспечивать охрану общественного порядка на территории.

Фото - пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области.

– Специалистам ответственных структур необходимо принять дополнительные меры по защите жителей и территории. До 10 июня управой Ленинского административного округа будет организовано устройство временного ограждения зоны вероятной чрезвычайной ситуации. ООО «УК «УютСервисБыт» должно предоставить списки жильцов многоквартирного дома в департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени, на основании действующих НПА он в свою очередь организует временное размещение жильцов, – сообщили в местной администрации.

Управа Ленинского округа, по необходимости, окажет помощь гражданам по вывозу необходимого имущества из зоны вероятной чрезвычайной ситуации. Спасатели и работники ТОСЭР помогут погорельцам вывезти из дома имущество.

Фото - пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области.

В ближайшее время специалисты департамента имущественных отношений, департамента земельных отношений и градостроительства администрации города Тюмени проведут встречи с жильцами дома и расскажут алгоритм действий, направленных на обеспечение жилищных прав граждан.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что на улице Константина Заслонова в районе Лесобазы горел двухэтажный жилой дом. К счастью, люди успели выбежать из жилища. Информация о возгорании поступила спасателям в 11.55. На место прибыли пожарные, в ликвидации огня были задействованы 67 человек личного состава и 20 единиц спецтехники. По сообщениям очевидцев, дым был виден из разных районов областной столицы. Спасатели даже перекрывали дорогу.

Отметим, что в Тюменской области за прошедшую неделю произошло 297 пожаров. Погибших и пострадавших в огне нет. К ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий пожарно-спасательные подразделения привлекались 43 раза: оказывалась помощь по отключению аккумуляторной батареи, деблокированию пострадавших, смыву горюче-смазочных материалов с проезжей части. 41 раз пожарные и спасатели выезжали на оказание помощи населению.

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