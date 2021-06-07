Дом на Лесобазе в Тюмени тушили 67 пожарных. Фото очевидцев.

На улице Константина Заслонова в районе Лесобаза в Тюмени сегодня, 7 июня, горел двухэтажный жилой дом. К счастью, люди успели выбежать из жилища.

– Информация о возгорании поступила в ведомство в 11.55. На место прибыли спасатели, сейчас в ликвидации огня задействованы 67 человек личного состава и 20 единиц спецтехники, – прокомментировали в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

В ведомстве также уточнили, что горит кровля дома. По сообщениям очевидцев, дым был виден из разных районов областной столицы. Спасатели даже перекрывали дорогу.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменской области за прошедшую неделю произошло 297 пожаров. Погибших и пострадавших в огне нет.

К ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий пожарно-спасательные подразделения привлекались 43 раза: оказывалась помощь по отключению аккумуляторной батареи, деблокированию пострадавших, смыву горюче-смазочных материалов с проезжей части. 41 раз пожарные и спасатели выезжали на оказание помощи населению.