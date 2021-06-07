В Тюмени пожарные разбирают завалы после крупного пожара на Охотской. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

В Тюмени на улице Охотской сегодня, 7 июня, в районе обеда горел частный жилой дом. Здание полыхало так сильно, что была угроза распространения огня на соседние жилища.

– Сообщение о пожаре на пульт ЕДДС поступило в 13.10. Благодаря слаженным действиям пожарных подразделений спустя сорок минут пожар был локализован, не допущено перехода огня на соседние строения, – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время пожар ликвидирован, теперь спасатели разбирают и проливают конструкции. В результате происшествия погибших и пострадавших нет. Причины пожара и ущерб устанавливаются.

Всего на тушение пожара привлекалось 9 единиц техники и 37 человек личного состава подразделений ведомства.