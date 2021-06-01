«Живые остались, две минуты назад чуть не сдохли»: тюменские пожарные спаслись от огня в холодной реке

Фото: ЧС Тюмень Фото: соцсети

В Тюменской области пожарных высадили из самолета для тушения огня в поселке Комсомольском. Однако огонь обхитрил мужчин и окружил их, из-за чего спасатели чуть не погибли. Сначала пожарные пытались выбраться из оков пламени по земле, но после залезли в ледяную реку – это был единственный шанс на спасение. Вокруг водоема стояла беспросветная гарь, в холодной воде мужчинам пришлось просидеть около часа, но они улыбались и радовались своему спасению, это видно на видеоролике, который один из спасателей выложил в социальные сети.

На видео около десятка мужчин в специальной экипировке обнимаются, смеются, несмотря на столб дыма и бушующий огонь, окружающий их вокруг. Похоже, радость спасения перебивает даже холод реки, в которой они находятся. «Живые остались, две минуты назад чуть не сдохли», – кричат спасатели на камеру.

Единственное, что спасти не удалось – это амуницию для пожаротушения. Лопаты, палатки и другие вещи пришлось оставить на съедение огня, чтобы спастись. К счастью, сами мужчины никак не пострадали. Однако еще неизвестно, какими симптомами аукнется им долгое пребывание в ледяной воде.

На территории Тюменской области уже больше месяца пожарные отряды ведут борьбу с огнем. Сильная задымленность периодически мучает жителей. Только за прошедшую неделю в регионе произошло 148 пожаров. В области продолжает сохраняться противопожарный режим ЧС.