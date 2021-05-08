В Тюменской области до лета продлили особый противопожарный режим

В Тюменской области до лета продлили особый противопожарный режим. Фото: Оперативный штаб Тюменской области

В Тюменской области до 31 мая продлили особыи противопожарныи режим. Распоряжение отдал губернатор региона Александр Моор.

– Нельзя посещать леса (за исключением граждан, чья трудовая деятельность связана с пребыванием в лесах, охотников), разводить костры, сжигать ТБО, траву и мусор на территориях дач, а также готовить пищу на открытом огне, углях, в том числе с использованием мангалов. Делать это можно только в специально отведенных зонах и на территориях объектов общественного питания, – сообщили в оперативном штабе региона.

Кроме того, предприятиям и организациям, независимо от организационно-правовои формы, запрещается проведение пожароопасных работ, в том числе сельскохозяи ственных палов, сжигание стерни и пожнивных остатков, разведение костров на полях, сжигание мусора.