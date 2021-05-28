Тюменские спасатели за сутки ликвидировали 15 пожаров. Фото: Оперативный штаб Тюменской области

Тюменские спасатели за сутки ликвидировали 15 пожаров – шесть лесных и девять ландшафтных. Общая площадь возгорания составляла почти 400 гектаров 370,8 гектаров.

По информации Оперативного Штаба региона, за последние сутки возникло два лесных пожара площадью 2,4 га, а также пять ландшафтных – на общей площади 125 га. Количество действующих лесных пожаров на текущий момент, в том числе локализованных – 14, ландшафтных – четыре.

– 11 мая 2021 года в Тюменской области введен режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера. Установлены границы зоны ЧС в лесах региона за исключением территорий населенных пунктов. Напомним, общая площадь пожаров, как и «пройденная огнем», не означает гибель деревьев, – отметили в оперштабе.

На тушении природных пожаров задействованы лесопожарные формирования Тюменской авиабазы, федеральной службы авиалесоохраны из регионов России, парашютно-десантной пожарной службы ФБУ «Авиалесоохрана», а также пожарные спасатели МЧС России.