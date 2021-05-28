Тюмень
Еще
Радио
Тюмень
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия28 мая 2021 8:54

Тюменские спасатели за сутки ликвидировали 15 пожаров

Общая площадь возгорания составляла почти 400 гектаров
Сергей Швецов
КомментироватьОставить комментарий(0)
Тюменские спасатели за сутки ликвидировали 15 пожаров.

Тюменские спасатели за сутки ликвидировали 15 пожаров.

Фото: Оперативный штаб Тюменской области

Тюменские спасатели за сутки ликвидировали 15 пожаров – шесть лесных и девять ландшафтных. Общая площадь возгорания составляла почти 400 гектаров 370,8 гектаров.

По информации Оперативного Штаба региона, за последние сутки возникло два лесных пожара площадью 2,4 га, а также пять ландшафтных – на общей площади 125 га. Количество действующих лесных пожаров на текущий момент, в том числе локализованных – 14, ландшафтных – четыре.

– 11 мая 2021 года в Тюменской области введен режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера. Установлены границы зоны ЧС в лесах региона за исключением территорий населенных пунктов. Напомним, общая площадь пожаров, как и «пройденная огнем», не означает гибель деревьев, – отметили в оперштабе.

На тушении природных пожаров задействованы лесопожарные формирования Тюменской авиабазы, федеральной службы авиалесоохраны из регионов России, парашютно-десантной пожарной службы ФБУ «Авиалесоохрана», а также пожарные спасатели МЧС России.

ЧПЛесные и ландшафтные пожары в Тюменской области 2021