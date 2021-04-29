Где пожарить шашлыки в Тюмени в 2021 году? Топ-5 мест, где находятся мангальные зоны в Тюмени

Шашлыки на праздники Фото: Виктория Стеблова

Длительные выходные и хорошая весенняя погода – это замечательный повод отправиться на шашлыки. Единственное, о чем не стоит забывать, что жарить шашлыки на природе нужно в специально отведенных для этого местах (а вот на дачах мясо жарить запретили). Рассказываем, где тюменцы могут пожарить шашлык в майские праздники, с 1 по 10 мая 2021.

1. Гилёвская роща

На первом месте по комфорту для загородного отдыха с шашлычком – Гилёвская роща. Здесь есть всё для комфортного отдыха: более 30 беседок с мангалами, смотровые и спортивные площадки, детские игровые зоны, туалет и мусорные баки. Вокруг всегда чисто и уютно.

К сожалению, есть и минус. Для того чтобы занять здесь столик в выходные, нужно приезжать с самого утра. Иначе можно остаться без беседки, мангала и шашлыка.

Как проехать?

Гилёвская роща находится за кольцом, в конце улицы 50 лет Октября.

Гилевская роща. Фото: скриншот карты

2. Зона отдыха в Метелёва

Весьма небольшая зона отдыха. Есть минус: тихо отдохнуть здесь не получится, так как рядом находится проезжая часть. Но именно сюда можно отправиться на общественном транспорте. Здесь есть 3 беседки, качели, мусорный бак, туалет.

Как проехать?

Не доезжая до конечной остановки рейсового автобуса № 17, нужно повернуть на березовый колок. Там, на расстоянии около 50 метров, по лесной тропинке вглубь леса, находится зона отдыха.

Мангальная зона. Фото: скриншот карты

3. Мангальная зона у дороги рядом с источником «Верхний бор»

Плюс этой мангальной зоны в том, что она находится в шаговой доступности от горячего источника. Но есть и огромный минус: рядом расположена проезжая часть. Здесь находятся 4 беседки с мангалами. Для детей есть качели.

Как проехать?

Мангальная зона находится напротив детского лагеря «Остров детства», поэтому ваш маршрут будет выглядеть точно так же, как дорога на «Верхний бор».

Беседки у Верхнего бора. Фото: скриншот карты

4. Площадка с беседками у пруда Войновский

Зона отдыха отдалена от шумного города. Идеальное место, чтобы насладиться выходными и шашлыком в кругу друзей. Здесь всего несколько беседок и мангалов, зато есть качельки и кабинки для переодевания.

Как проехать?

Проезжаете ТЭЦ № 2 вдоль железнодорожной линии, по правую руку от вас останутся «Войновские горки». Далее вы едете по дороге в лес. Эта дорога приведет вас к мангальной зоне.

Пруд Войновский. Фото: скриншот карты

5. Плехановский бор

Чистая и уютная территория, с различным набором развлечений. В парке расположено более 10 беседок с крышей над столами. Рядом с каждой беседкой стоит мангал. Для деток есть небольшие аттракционы – качели и горки.

Как проехать?

Чтобы добраться до мангальной зоны, нужно проехать через жилой район Плеханово по дороге, которая ведет в сторону садового общества «Лесник». Справа вы заметите шашлычную зону.

Плехановский бор. Фото: скриншот карты

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