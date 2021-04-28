Отключение горячей воды в Тюмени 2021: график отключения

Горячая вода Фото: Виктория Стеблова

Совсем скоро в Тюмени начнутся опрессовки на теплосетях. Как и в предыдущие годы, отключение горячей воды пройдет в несколько этапов. Рассказываем, когда отключат горячую воду в Тюмени в 2021 году и публикуем график отключения.

Первый этап начнется 17 мая с Калининского района и продлится две недели. С 17 по 29 мая, жители нескольких сотен домов останутся без горячей воды

- Последующие 5 этапов рассчитаны на 12 дней, - прокомментировали в УСТЭК.

Второй этап стартует с 31 мая и продлится до 13 июня. Территориально он захватит Лесобазу и Заречные микрорайоны.

Третий этап пройдёт с 14 по 25 июня. Горячую воду отключат с 1 по 6 микрорайоны, 1-4 Тюменский микрорайоны, микрорайон Южный. Также отключат воду на Червишевском тракте.

Четвёртый этап — с 28 июня по 9 июля. Отключат воду в районе КПД.

Пятый этап— с 12 по 23 июля. Без горячей воды останутся "счастливчики" на улице Осипенко. Студенческий городок на улице Мельникайте тоже останется без воды.

Шестой этап пройдет с 26 июля по 6 августа. без горячей воды останутся дома в районе Дома Обороны, Бабарынки, Цимлянского озера и ул. Авторемонтной.

Завершающий, седьмой этап, продлится с 9 по 20 августа в центре города.

Фото: УСТЭК, график отключения горячей воды

- Составляя график отключения горячей воды в летние месяцы, специалисты синхронизируют даты проведения гидравлических испытаний с временем капитальных ремонтов там, где это возможно. Максимально сократить сроки отключения горячего водоснабжения потребителям – задача, которая у всех подразделений компании всегда в приоритете, - сообщили коммунальщики.

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