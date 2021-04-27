В Тюмени отключат отопление. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени совсем скоро отключат отопление. Теплоснабжающие организации уже готовятся к ремонтно-профилактическим работам. Планы согласованы и утверждены, к ним приступят сразу после окончания отопительного периода.

Решение об окончании отопительного периода примет администрация Тюмени. При определении даты власти руководствуются информацией от метеорологов о погоде.

– Сейчас тепло подают исходя из температуры наружного воздуха. Температура поставляемого теплоносителя также обусловлена установленными нормативными требованиями к температуре горячего водоснабжения, – отметили в департаменте городского хозяйства.

Также стало известно, что регулировать температуру теплоносителя могут только специалисты управляющих организаций при помощи оборудования внутридомовых систем отопления. Сами жители могут это делать в квартирах при наличии запорной арматуры перед батареями.