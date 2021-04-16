Отопление в Тюмени – 2021: когда отключат и как платить за него меньше?

Тюменцы жалуются на высокие суммы коммунальных счетов за отопление Фото: Мария Толстихина

В Тюмень пришло тепло, а вместе с ним и жалобы по поводу отопления в домах. Три дня в областной столице держалась теплая погода: столбики термометров показывали плюс 20 градусов (к сожалению, сейчас похолодало). Казалось бы, радости нет предела, но дома духота. Жар от батарей в совокупности с уличным теплом дает ощущение настоящего парника. Рассказываем, когда отключат отопление в Тюмени в 2021 году и как платить за него меньше.

Что поможет снизить температуру воздуха в доме и почему у кого-то нет этой возможности?

– Отключать ещё рано, а вот температуру подаваемого теплоносителя давно пора уменьшить! У нас к батареям невозможно прикоснуться, даже зимой такими не были, – жалуются тюменцы в социальных сетях.

Действительно, отключать отопление рановато, ведь тепло пришло в город совсем недавно, и пока не ясно, сохранится оно или вновь уступит место холодам. Помочь отрегулировать температуру может вентиль на радиаторе отопления: несколько волшебных прокручиваний – и температура воздуха станет ниже ввиду убавления подаваемого тепла. Однако не все жители могут воспользоваться этой возможностью, ведь в некоторых домах такие вентили попросту не предусмотрены.

Особенно не повезло жителям массовых многоэтажек с вертикальной разводкой. Тепло в таких домах проходит через все квартиры последовательно. Здесь ограничить потребление в одной квартире невозможно. В этом случае возможна только установка одного общего прибора учета, а оплата тепла делится пропорционально той площади, которую занимает человек.

– Большинство домов в городе имеют вертикальную схему разводки отопления. Жильцам в этом случае трудно контролировать размеры подачи тепла. Очень часто в таких домах не предусмотрены вентили для регулирования отопления. На каждый дом приходится единый прибор учета, который фиксирует разницу между температурой на улице и в квартирах: чем холоднее вне помещения, тем больше тепла будет вырабатываться дома, а соответственно и размер коммунальных платежей будет больше. В Тюмени такая ситуация была в феврале и марте, но сейчас, в связи с приходам тепла, показания должны прийти в норму, – объяснили «Комсомольской правде» в тюменской управляющей компании «Гармония».

Что говорят специалисты о поступлении тепла в квартиры?

В УСТЭК рассказали, что подача тепловой энергии проходит согласно температурному графику, утвержденному схемой теплоснабжения города Тюмени. По словам специалистов, сейчас температура теплоносителя в трубопроводах составляет плюс 70 градусов. Поддержание данного показателя – необходимое условие, за счет которого обеспечивается достижение надлежащих параметров предоставления услуги «горячее водоснабжение».

– Система теплоснабжения инерционна, и изменение режимов подачи тепловой энергии – процесс ступенчатый. Это означает, что теплоноситель мгновенно не нагревается и не остывает, для этого нужно время, – пояснил генеральный директор предприятия Марат Царгасов.

При помощи такого вентиля можно регулировать подачу тепла в дом Фото: Мария Толстихина

Как платить за отопление меньше?

Вопрос оплаты коммунальных услуг мучает тюменцев еще больше, чем квартирная духота. Многие из них жалуются, что платят за отопление несоизмеримо больше, чем должно быть при учете имеющихся квадратных метров.

– Плачу 5 тысяч рублей за однокомнатную квартиру размером 35 квадратных метров, ужас, – негодует тюменка Анастасия Есманская.

По мнению специалистов, регулирование тепла при помощи вентиля наиболее эффективно, ведь в этом случае регулируется не только температура в помещении, но и объём потреблённой тепловой энергии в квартире и, как следствие, во всём доме, что приводит к уменьшению суммы счёта.

Ну а тем, у кого регулировочного вентиля нет, следует обратиться в управляющую компанию, ведь обязанность по регулировке внутридомовых систем отопления возложена именно на них. По просьбе жильцов специалисты УК могут понизить подачу тепла, особенно если в доме установлен индивидуальный тепловой пункт (ИТП), который позволяет корректировать подачу тепла в зависимости от температуры окружающей среды.

Чтобы отключить отопление, на улице должно быть не ниже 8 градусов 5 дней подряд Фото: Мария Толстихина

Когда отключат отопление?

Конечно, говорить о полном отключении тепла в тюменских домах пока рано. Пришедшее тепло еще не постоянно. К примеру, в ближайшую пятницу ночью вновь ожидается минусовая температура, а в воскресенье столбики термометра вечером покажут минус 7 градусов. Решение об окончании отопительного периода принимается администрацией города. А тюменские власти, в свою очередь, ориентируются на Постановление правительства РФ № 354 «О предоставлении коммунальных услуг…».

В постановлении сказано, что окончанием отопительного сезона признается время, когда дневные температуры держатся выше 8 градусов на протяжении 5 дней. Как правило, окончание сезона подачи тепла в дома согласовывается с метеорологическими службами. Они могут спрогнозировать, возможно ли резкое изменение температуры в сторону уменьшения в течение ближайших 10 дней. Если такое не предвидится, то и подавать тепло в дома можно будет прекратить при соблюдении условия, названного выше.