Погода на 16 апреля в Тюмени: резкое похолодание

В Тюмени ожидается резкое похолодание. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 16 апреля, пасмурной погода будет только утром, а день и вечер обещают быть безоблачными. Без осадков.

Температура воздуха ночью будет плюс 6 – 10 градусов, днем – плюс 10 – 11. Вечером столбики термометров покажут плюс 1 – 4 градуса. В течение дня будет дуть западный ветер, переходящий в восточный, со скоростью 2 – 6 метров в секунду.

В это время наши предки продолжали следить за льдом: если он на озерах потонет – год будет тяжелым. Садоводы уже начинали сажать груши, сливы, смородину, обрезать деревья и кустарники.