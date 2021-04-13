Турцию закрыли для туристов до 1 июня: что ждет тюменцев, которые планировали её посетить?

Морская пучина Фото: Виктория Стеблова

Власти России решили закрыть границы с Турцией и Танзанией из-за роста заболеваемости коронавирусом. Как сложится судьба тюменских туристов, смогут ли отдыхающие спокойно вернуться домой или поменять забронированные путевки на другие страны, выяснил корреспондент «Комсомольской правды» – Тюмень».

Любовь Матиевская, президент Тюменского областного союза туриндустрии, рассказала, что на данный момент туристический маршрут до Турции закрыт. Ограничения продлятся до 1 июня 2021 года.

– На данный момент сложно озвучить какую либо статистику по переносам или отказам от поездок, так как еще не прошло подходящее количество дней, – поделилась Матиевская.

По её словам, перенос путевок на майские праздники на российское побережье уже полностью закрыт и продан, в связи с этим выбор, где отдыхать, ограничен. Следовательно, тюменцы будут рассматривать перенос отдыха.

– Операторам рекомендовано идти навстречу туристам. Но в этой ситуации все будет зависеть от того, работает ли туроператор с открытыми направлениями. Например, с Арабскими Эмиратами, – привела пример президент туриндустрии.

Фотографии моря Фото: Виктория Стеблова

Судьба туристов, оставшихся по ту сторону моря, сложится более удачно. Тюменские туристы спокойно закончат свой отдых и вернутся в положенные даты домой. По приезду сдадут необходимый тест на короновирусную инфекцию.

Возвращение домой Фото: Виктория Стеблова

Президент туриндустрии заметила, что в этот раз тюменцы отнеслись к закрытию границ с пониманием.

– Особой паники у людей нет, есть неприятное ощущение, что планировался отпуск, но его придется перенести или же изменить свой маршрут, – поделилась своим мнением Любовь.

Что же касается вопроса о возврате денежных средств за забронированные поездки, то точного ответа на него еще нет. Это покажет время. Скорее всего, возврат будет осуществляться на условиях прошлого сезона, то есть денежные средства вернут до конца 2021 года.

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