Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 12 апреля 2021 года увеличилось на 51 человека. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 12 апреля 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 51 и составило 34 230 человека.

За последние сутки в России выявлено 8 320 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 13,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 277 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 6 656 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 649 710 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 103 263 летальных исхода, выздоровели 4 272 165 человек.

По информации Оперативного Штаба Тюменской области, за минувшие сутки 63 человека выздоровели (за весь период - 32389), два ребенка заболели (из общего числа заболевших), девять пациентов на ИВЛ (из общего числа заболевших), 4 545 человек остаются под медицинским наблюдением, 644 человека находятся на перевахтовке. За весь период пандемии в регионе скончались 427 пациентов с COVID-19.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в Тюмени обсерватор «Градостроитель», который был открыт 5 февраля 2020 года, больше не будет принимать ковидных больных. Все пациенты с коронавирусом завершили лечение 11 апреля. Медицинское учреждение на неделю закроют на обязательную санитарную обработку.