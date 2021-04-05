В Тюмени создадут карту летних кафе с террасами и верандами. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени в этом году создадут общедоступную карту летних кафе с террасами и верандами. На нее попадут благоустроенные летние террасы и веранды города, а лучших из них определят посредством специального конкурса. Отмечается, что такая карта должна стать для жителей и гостей областной столицы путеводителем по интересным своими дизайнерскими находками заведениям. Таким образом люди с легкостью смогут найти места, где предлагают вкусное и оригинальное меню.

– Открыть летнюю веранду на прилегающей к ресторану, кофейне или кафе территории, как и прежде, можно без лишних хлопот и арендной платы, если эта территория прилегает к стационарному зданию. Специального разрешения брать не придется, достаточно прислать уведомление об открытии веранды и указать количество посадочных мест. Их не должно быть больше, чем в стационарном зале, чтобы кухня могла сохранить качество и темп работы. Важное условие – нельзя сооружать на прилегающих территориях капитальные объекты, – рассказала директор департамента потребительского рынка Елена Ерёмина.

По ее словам, конкурс «Лучшая территория сезонного обслуживания, прилегающая к стационарному предприятию общественного питания в Тюмени» пройдет с 15 апреля по 31 июля. Организаторы предложили конкурсантам рассказать об интересных фактах из истории основания Тюмени и о главных этапах ее развития, украсив летние веранды и террасы картинами, фотографиями, газетами на предложенную тему, а еще предоставить посетителям больше комфорта – от Wi-Fi до интересных тематических программ, дополнительных парковочных мест для велосипедов и колясок.

– Мы пытаемся создать в Тюмени условия, при которых предприниматели получат больше положительных отзывов, ведь приближение к потребителю всегда несет ответную теплую, как лето, волну. На портале «Тюмень – наш дом» пройдет онлайн-голосование. Мы придумали дополнительные номинации, которые носят человеческий окрас. Любые предложения, которые могут поступить от горожан, будут приветствоваться – может быть отмечено «Любимое место для встреч», «Семейное кафе», «Кафе с исторической тематикой» и другие, – резюмировала директор ведомства.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что с наступлением тёплых дней и послабления в режиме карантина тюменские кафе решили порадовать горожан и открыли летние веранды. «Комсомолка» прогулялась по главным улицам города и составила топ-10 заведений на любой вкус.

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