Кафе с летними верандами в Тюмени: где посидеть и что поесть

С наступлением тёплых дней и послабления карантина, тюменские кафе решили порадовать горожан и открыли летние веранды. «Комсомолка» прогулялась по главным улицам города и составила ТОР - 10 заведений на любой вкус.

Bar&Food reMIX (ул. Ленина, 2а).

Бар, который может похвастаться различного рода кулинарными изысками: бранч, салаты, закуски, горячие блюда - это лишь малая часть меню. Посетители могут выбирать между европейской и японской кухнями. Однако главной фишкой заведения остаются авторские коктейли и необычные десерты.

Кафе «Ассорти» (ул. Республики, 5а)

Это кафе, где каждый найдёт блюдо по душе. Заведение предоставляет свои гостям четыре вида комплексных обедов по демократическим ценам и отдельное детское меню. А для тех, кто зашёл быстро перекусить, всегда есть горячая пицца.

Кофейня «МаксиМ» (ул. Республики, 24/4)

Натуральный кофе - вот фишка этого заведения. Дополнить напиток можно вкусной выпечкой или домашним мороженым. А для тех, кто равнодушен к сладкому, заведение предоставляет несколько вариантов завтраков, пиццу, брускетты и свежеиспечённый хлеб.

Гриль-бары «Ермолаевъ» (ул. Красных зорь, 31, ул. Тульская, 7/1)

Заведения «Ермолаевъ» всегда пользовались популярностью у тюменцев. Особенностью этого заведения являются замороженные натуральные полуфабрикаты: домашние пельмени, хинкали и вареники, а также котлеты и колбаски. В дневное время посетителям предлагаются сытные обеды и шашлычное ассорти, а вечером - пивные сеты.

Гриль-бар "СкладЪ №1" (ул. Республики, 42)

Ещё один гриль-бар в нашем списке. В первую очередь это место знаменито своими вкусными стейками. В дневные часы посетителям предложат бизнес-ланч, который включает салаты и горячие блюд. А ещё в заведении представлено отдельное гриль-меню и большой выбор алкогольных напитков.

Бар «Атмосфера» (ул. Ямская, 22)

Сотрудники бара с гордостью заявляют, что сердце их заведения - кухня! Здесь подаётся еда отменного качества европейской, средиземноморской и японской кухонь. Продукты под каждое блюдо подбираются с особым пристрастием, а доставляются в ресторан из разных уголков земли.

Гриль-бар «Ин да Юса» (ул. Челюскинцев, 10)

Визитной карточкой этого заведения является американская кухня. Наибольшей популярностью у гостей пользуются сочные бургеры и стейки. Также в меню можно увидеть блюда европейской и авторской кухонь.

Грузинское кафе «Ван Гоги» (ул. Республики 34)

Настоящая отрада для любителей всего грузинского. Блюда готовятся в самой настоящей печи и на мангале, как того требуют традиции. В дополнении можно выбрать холодные закуски, пикантные соусы, ну и, конечно же, знаменитые грузинские вина.

Ресторан «Узбечка» (ул. Перекопская 4,а)

Ещё одно место для ценителей национальной еды. Готовят её по всем правилам узбекской кухни. Здесь можно отведать плов, манты, долму, наваристый лагман, самсу и многое другое. По словам шеф-повара: шашлык жарится на мангале с использованием натурального угля, а выпечку готовят в тандыре.

Ресторан-гриль «koster» (ул. Ленина, 54в (Цветной бульвар)

Главной изюминкой этого ресторана является авторская кухня. Основа меню: мясные блюда, которые готовятся на раскалённых углях из продуктов высочайшего качества. Помимо этого, в заведении подаются популярные салаты, закуски, а также вкусные десерты.