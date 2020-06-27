Visit Tyumen прорабатывает новые маршруты для туристов

27 Июнь 2020 2020-06-27T13:44:52+03:00

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Список открытых веранд в Тюмени разместили организаторы проекта Visit Tyumen в паблике «ВКонтакте». Это один из проектов, который предложили тюменцам в период режима повышенной готовности.

– С 22 июня в Тюмени открыты летние веранды для посещения. Мы подготовили для вас подборку открытых веранд города, где вы сможете насладиться любимыми блюдами и приятно провести время, – сообщили организаторы.

В частности, тюменцам предлагают посетить гриль-бар «Ин да Юса», бары «Творчество», «Дом Печати», «Атмосфера», кафе «Ассорти», гриль-бары «Ермолаевъ», рестораны «Грузинка», «Ван Гоги», бургерную «Жарим мясо», грузинское бистро «Баши», ресторан «Молодость», кофейню Optimist.coffee, чайхану PLOVLOUNGE и другие.

В ближайшем будущем Visit Tyumen прирастет открытием новых центров, сообщает руководитель Агентства туризма и продвижения Тюменской области Мария Трофимова.

– На финишную прямую выходит и наш совместный проект с тюменским ЦУМом, где расположится один из информационных центров Visit Tyumen, – сообщила она.

По словам заслуженного работника торговли РФ, члена Общественной палаты Тюменской области Натальи Осинцевой, такого большого обновления не было со времен реконструкции ЦУМа.

– Очень долго мы ждали открытия ТРЦ и времени даром не теряли. Обновление будет продолжаться в течение всего года, и центр Visit Tyumen удачно вписывается в новую концепцию. Мало того, уверена, что он будет одним из центральных его элементов, – заинтриговала Осинцева.

ИСТОЧНИК KP.RU