Крымская весна в Тюмени 2021: куда пойти, во сколько и что посмотреть. Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Рассказываем, какие мероприятия можно посетить во время проведения Крымской весны в Тюмени – 2021. Они будут проходить с 18 по 21 марта.

В мультицентре «Моя территория» 18 марта в 19.00 пройдет лайт-спич с участниками форума «Таврида» и фестиваля «Таврида-АРТ». Участники расскажут о творческих форумах страны, которые проходят в бухте Капсель в Крыму.

В этот же день есть возможность посетить онлайн-выставку «Легенды и мифы Крыма», посвященную знаменитым местам Крымского полуострова. Для этого нужно пройти на страничку «Детской библиотеки им. К. Я. Лагунова»в социальной сети «ВКонтакте».

Также онлайн можно посмотреть фоточелленджи «Этот незабываемый Крым!» и «Путешествие по Крыму». Участники опубликуют фотографии своего отдыха в Крыму в социальных сетях с хештегами #БиблиотекаМенделеева, #КрымскаяВесна, #РоссияСевастопольКрым.

Подобный флешмоб можно лицезреть и на сайте Дома культуры «Строитель», и в официальных группах ДК в социальных сетях, и на ютуб-канале.

18 марта на официальных платформах музейного комплекса им. И.Я. Словцова разместят видеосюжет-экскурсию «Певец Крымской земли К.Ф. Богаевский». Зрителям покажут 20 графических листов автора, которые вошли в альбом «Автолитографии» 1923 года. На следующий день тут появится онлайн мастер-класс «Море Крыма».

18 марта в 12.00 состоится концертная программа «Крымская весна». Другой концерт – под названием «Крым в нашем сердце!» – состоится уже онлайн на сайте библиотеки имени Менделеева и на ее официальных страницах в соцсетях «ВКонтакте» и «Инстаграм».

С 15.00 до 18.00 во Дворце творчества и спорта «Пионер» для участников спортивно-оздоровительного клуба «Шанс» и воспитанников инклюзивного клуба «Горизонт» пройдет открытый урок «Крымская весна». Желающие могут присоединиться к нему по этой ссылке.

В «Конторе пароходства» в праздничные дни появится настоящий Крым: шезлонги, коктейли и зонты.

ЧТО ЕЩЕ

18 марта – на официальной странице ДТиС «Пионер» в соцсетях – интерактивный тест в социальной сети «ВКонтакте», посвященный историческим деталям присоединения Крымского полуострова к РФ.

С 18 по 21 марта – онлайн-челлендж «Факты говорят».

18 марта в 13.00 – онлайн-уроки в рамках регионального проекта «Мой край».

18 марта в 15.00 на ул. Республики, 142 – презентация обновленной версии популярной обучающей игры про социальный капитал «Мой выбор 3.0».

18 марта – онлайн-флешмоб #крымскиеистории.

19 марта с 19.00 – лекция «История театра имени А.П. Чехова в г. Ялта».

20 марта в 12.00 – фестиваль «Крымская весна». Концертные номера можно найти в официальных сообществах ДК «Строитель».

20 марта в 17.00 – квиз в честь Дня воссоединения Крыма с Россией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Крымская весна»: как тюменцы отмечают День воссоединения Крыма с Россией

Праздничные мероприятия проходят на Цветном бульваре и Площади 400-летия Тюмени (подробнее)

Тюменцы пришли на празднование воссоединения Крыма с Россией

Горожане несут транспаранты, флаги и воздушные шары (подробнее)