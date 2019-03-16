2019-03-16T11:56:27+03:00
Общество

Тюменцы пришли на празднование воссоединения Крыма с Россией

Горожане несут транспаранты, флаги и воздушные шары
Алексей КОСЕНЧУКАлена Кульмухаметова
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Сотни тюменцев пришли на празднование воссоединения Крыма с РоссиейСотни тюменцев пришли на празднование воссоединения Крыма с РоссиейФото: Алексей КОСЕНЧУК
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По настоящему праздничная атмосфера царит в эти минуты на Цветном бульваре в Тюмени. Тысячи тюменцев пришли отпраздновать пятилетие воссоединения Крыма и России.

Горожане идут на мероприятие семьями и несут в руках транспаранты, флаги и воздушные шары. Люди улыбаются и заряжаются настроением.

Дети несут воздушыне шары Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Дети несут воздушыне шарыФото: Алексей КОСЕНЧУК

Главной площадкой становится сцена, где выступают творческие коллективы. Первым прозвучал Гимн России. Тюменцы громко подпевали артистам знакомые строки, некоторые даже прослезились от торжественного момента.

Гимн заставил прослезиться тюменцев Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Гимн заставил прослезиться тюменцевФото: Алексей КОСЕНЧУК

Главные мероприятия начались в полдень.

Горожан радуют скоморохи Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Горожан радуют скоморохиФото: Алексей КОСЕНЧУК

Тюменцев развлекают скоморохи, разворачиваются полевые кухни и ярмарки. День обещает тюменцам быть радостным и насыщенным.

Три главных цвета россиян Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Три главных цвета россиянФото: Алексей КОСЕНЧУК

Напомним, 18 марта 2014 года, ровно 5 лет назад, произошло одно из важных и исторических событий для нашей страны — проведение референдума о статусе Крыма, на основании официальных результатов которого и принятой 11 марта Декларации о независимости была в одностороннем порядке провозглашена независимая Республика Крым, подписавшая с Россией договор о вхождении в состав РФ. Крым и Севастополь вернулись домой, снова став неотъемлемой частью России.

С этого момента все регионы России, в том числе и Тюмень, празднуют «Крымскую весну».

ИСТОЧНИК KP.RU

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