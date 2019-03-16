Тюменцы пришли на празднование воссоединения Крыма с Россией

СЕГОДНЯ 10:36 2019-03-16T11:56:27+03:00

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По настоящему праздничная атмосфера царит в эти минуты на Цветном бульваре в Тюмени. Тысячи тюменцев пришли отпраздновать пятилетие воссоединения Крыма и России.

Горожане идут на мероприятие семьями и несут в руках транспаранты, флаги и воздушные шары. Люди улыбаются и заряжаются настроением.

Дети несут воздушыне шарыФото: Алексей КОСЕНЧУК

Главной площадкой становится сцена, где выступают творческие коллективы. Первым прозвучал Гимн России. Тюменцы громко подпевали артистам знакомые строки, некоторые даже прослезились от торжественного момента.

Гимн заставил прослезиться тюменцевФото: Алексей КОСЕНЧУК

Главные мероприятия начались в полдень.

Горожан радуют скоморохиФото: Алексей КОСЕНЧУК

Тюменцев развлекают скоморохи, разворачиваются полевые кухни и ярмарки. День обещает тюменцам быть радостным и насыщенным.

Три главных цвета россиянФото: Алексей КОСЕНЧУК

Напомним, 18 марта 2014 года, ровно 5 лет назад, произошло одно из важных и исторических событий для нашей страны — проведение референдума о статусе Крыма, на основании официальных результатов которого и принятой 11 марта Декларации о независимости была в одностороннем порядке провозглашена независимая Республика Крым, подписавшая с Россией договор о вхождении в состав РФ. Крым и Севастополь вернулись домой, снова став неотъемлемой частью России.

С этого момента все регионы России, в том числе и Тюмень, празднуют «Крымскую весну».

ИСТОЧНИК KP.RU