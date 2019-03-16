«Крымская весна»: как тюменцы отмечают День воссоединения Крыма с Россией

Казалось бы, ещё вчера мы праздновали первую годовщину воссоединения Крыма с Россией, как минуло уже пять лет!

Тюменцы снимали концерт на телефоныФото: Алексей КОСЕНЧУК

По такому торжественному случаю на тюменском Цветном бульваре и на площади 400-летия Тюмени в эти минуты проходят массовые гуляния. Песни, танцы, стихи – программа для горожан подготовлена насыщенная!

Три цвета надеждыФото: Алексей КОСЕНЧУК

Праздничный концерт «Россия – Крым: Вместе навсегда!» стартовал в 12 часов дня, но тюменцы пришли на площадь задолго до начала концерта. Мамы с детьми, пенсионеры, взрослые мужики, неравнодушная молодёжь: на Цветном бульваре яблоку было негде упасть.

В празднике приняло участие 5 тысяч человек

Одни активно фотографировались у стенда #ТриЦветаНадежды, на котором изображены карты полуострова с пожеланиями, другие – развевали российский триколор, третьи – наблюдали за происходящим с крыш соседних домов.

Программа стартовала с выступления вокально-инструментальных ансамблей, которые исполнили песни на патриотическую тематику, а также с массового исполнения гимна России. Хотя слова главной российской композиции все знают наизусть, на экране можно было прочесть весь текст (мало ли, кто забудет). В настоящее время юные жители Тюменской области со сцены читают стихи о Крыме, впереди – масса сюрпризов, среди которых караоке с любимыми артистами и праздничная викторина.

Здесь же прогуливаются и баянисты

Ещё на одной праздничной площадке – Площади 400-летия Тюмени – тоже есть где разгуляться.

У здания Драмтеатра проходит праздничный концертФото: Алексей КОСЕНЧУК

У здания Тюменского драматического театра установлена сцена, на которой выступают известные тюменские исполнители и коллективы. Рядом работает фуд-корт, где можно согреться горячим чаем, и место для сдачи норм ГТО.

Очередь за блюдами полевой кухниФото: Алексей КОСЕНЧУК

Молодёжь сдаёт нормы ГТОФото: Алексей КОСЕНЧУК

По подсчётам организаторов, в общей сложности в празднике приняли участие более 5 тысяч человек.

Республика Крым

На Цветном бульваре День воссоединения Крыма с Россией пришли отпраздновать 3 тысячи человек, ещё 2 тысячи посетили Площадь 400-летия Тюмени. Праздничные мероприятия не заканчиваются, подробную программу можно посмотреть здесь.

А вот дедуле с гречкой повезло - очереди нетФото: Алексей КОСЕНЧУК

Напомним, ровно 5 лет назад, 18 марта 2014 года, произошло одно из важных и исторических событий для нашей страны — проведение референдума о статусе Крыма, на основании официальных результатов которого и принятой 11 марта Декларации о независимости была в одностороннем порядке провозглашена независимая Республика Крым, подписавшая с Россией договор о вхождении в состав РФ. Крым и Севастополь вернулись домой, снова став неотъемлемой частью нашей страны. С тех пор День воссоединения Крыма с Россией стал одним из важных праздников в истории современной страны.