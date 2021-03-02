«Труп лежал четыре урока»: в тюменской гимназии скончался охранник

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«У нас сегодня в школе охранник умер» - такое сообщение вчера вечером, 1 марта, получила редакция «Комсомольской правды» – Тюмень». По словам источника, мужчина поднялся на второй этаж, упал и скончался на месте. Пока все дети не ушли домой, труп четыре урока лежал в школе. Уже потом, когда ученики разошлись, оперативники оцепили коридор ширмами.

В пресс-службе СК РФ по Тюменской области информацию о трагедии подтвердили.

– Это произошло вчера, проводится доследственная проверка, причины и обстоятельства смерти устанавливаются, – подчеркнули в ведомстве.

Напомним, в 2019 году несчастный случай со смертельным исходом произошел с охранником частной охранной организации «Бастион» на рабочем месте. Предварительная причина несчастного случая – неудовлетворительная организация производства работ.

Также в сентябре урок физкультуры для ученика одиннадцатого класса тюменской гимназии № 12 стал последним. С парнем произошёл несчастный случай: нарезая круги на уроке, он вдруг остановился, присел, чтобы перевести дыхание, и упал.