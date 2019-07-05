2019-07-05T13:22:20+03:00
Происшествия

В Тюменской области охранник погиб на рабочем месте

Проводится расследование
Вадим Бегун
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Тюменский охранник погиб на рабочем месте. Фото - пресс-служба Государственной инспекции труда в Тюменской области.Тюменский охранник погиб на рабочем месте. Фото - пресс-служба Государственной инспекции труда в Тюменской области.
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Несчастный случай со смертельным исходом произошел с охранником частной охранной организации «Бастион» на рабочем месте. Проводится расследование по этому факту.

– В ходе расследования установлена причина несчастного случая – неудовлетворительная организация производства работ. Она выражается в допущении к работе человека к работе без прохождения обязательного медицинского осмотра, обучения и проверки знаний требований охраны труда. Работодателем не было разработано положение о системе управления охраны труда. Кроме того, отсутствует специальная оценка условий труда, – рассказали в пресс-службе Государственной инспекции труда в Тюменской области.

В ведомстве пришли к выводу, что несчастный случай связан с производством. Сейчас решается вопрос о привлечении работодателя к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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