В Тюменской области охранник погиб на рабочем месте
Несчастный случай со смертельным исходом произошел с охранником частной охранной организации «Бастион» на рабочем месте. Проводится расследование по этому факту.
– В ходе расследования установлена причина несчастного случая – неудовлетворительная организация производства работ. Она выражается в допущении к работе человека к работе без прохождения обязательного медицинского осмотра, обучения и проверки знаний требований охраны труда. Работодателем не было разработано положение о системе управления охраны труда. Кроме того, отсутствует специальная оценка условий труда, – рассказали в пресс-службе Государственной инспекции труда в Тюменской области.
В ведомстве пришли к выводу, что несчастный случай связан с производством. Сейчас решается вопрос о привлечении работодателя к административной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU