В Тюменской области зафиксирована смерть от малоизученной гаффской болезни

В Тюменской области зафиксирована смерть от гаффской болезни. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области зафиксирована смерть от гаффской болезни. Умер один из двух пациентов, которого ранее доставили из Заболотья в местную больницу с подозрением на опасное малоизученное заболевание.

– Мужчина находился в тяжелом состоянии. Токсин оказал губительное воздействие и вызвал декомпенсацию хронических заболеваний. Кроме того, сказались возрастные особенности, – прокомментировали в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

В ведомстве уточнили, что умершему было 60 лет, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и аппарату искусственной почки.

Что касается второго 32-летнего пациента, то в настоящее время больной находится в стабильном состоянии средней степени тяжести. В его лечении, которое проходит в областной клинической больнице № 2, наблюдается положительная динамика. Местные специалисты находятся на постоянной связи со своими коллегами из Уральского федерального округа.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что у двух жителей деревни Ишменёва подтвердили гаффскую болезнь, которая, казалось бы, сошла на нет. Они поступили в больницу с симптомами, которые напоминают отравление. На днях сотрудники местного управления Роспотребнадзора взяли пробы воды, почвы, водорослей и рыбы из местного озера.

У других местных жителей страшный диагноз не подтвердился. Фельдшер деревни каждый день следит за состоянием здоровья каждого жителя, особое внимание уделяет семьям, чьи родственники с диагнозом «гаффская болезнь» были перевезены на лечение в Тюмени. Кроме того, под медицинским наблюдением фельдшера находятся жители соседней деревни Иземети.

Стоит отметить, что в Ишменёво проживают 75 взрослых и 38 детей. Их обеспечивают чистой питьевой водой. По поручению главы района Леонида Митрюшкина воду в деревню подвозят три раза в неделю.

СПРАВКА «КП»

Заболевание «гаффская болезнь» можно получить после поедания токсичной рыбы (такую в в 2019 году выловили в 24 километрах от тобольского села Ачиры). Поскольку токсин термоустойчивый, он сохраняется даже при термической обработке. Вообще же «гаффская болезнь» неинфекционна и незаразна (проявляется рвотой), поэтому от человека к человеку не передается. Возникает она среди хищных рыб, некоторых плотоядных животных и птиц, питающихся зараженной рыбой.

БЫЛИ СЛУЧАИ

Впервые вспышка гаффской болезни была зафиксирована в 1924 – 1925 гг. в Кенингсберге (Калининград) среди рыбаков Фришес-Гаффского залива Балтийского моря. Отсюда и произошло ее название. На территории бывшего СССР заболевание впервые зарегистрировали в 1934 году в Ленинградской области. Тогда заболели жители деревень, расположенных на берегу Юксовского озера. И отсюда еще одно название – юксовская болезнь.

В Тюменской области похожая ситуация была в 2000 – 2001 гг. Заболели жители деревень Нариманово, Салаирка, которые расположены на берегах озер тарманской системы. В больницу тогда попали 32 человека. Смертельных случаев не было. После того специалисты подготовили методические рекомендации и провели противоэпидемические мероприятия.

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