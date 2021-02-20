У тоболяков не обнаружили признаков гаффской болезни. Фото - "Тобольский муниципальный район" в ВК.

У жителей деревни Ишменёво Тольского района Тюменской области не обнаружено признаков гаффской болезни. Местных жителей обследовали терапевт, педиатр и фельдшеры. Бригада медиков ОБ №3 завершила свою работу .

– Фельдшер деревни каждый день следит за состоянием здоровья каждого жителя, особое внимание уделяет семьям, чьи родственники с диагнозом «гаффская болезнь» сейчас находятся на лечении в Тюмени. Под медицинским наблюдением фельдшера находятся и жители соседней деревни Иземети, – рассказали в пресс-службе администрации Тобольского района.

Стоит отметить, что в Ишменёво проживают 75 взрослых и 38 детей. Их обеспечивают чистой питьевой водой. По поручению главы района Леонида Митрюшкина три раза в неделю в деревню подвозят воду.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что похоже, малоизученная гаффская болезнь, которая бушевала в Тобольском районе Тюменской области полтора года назад, вернулась. Два жителя местной деревни Ишменева госпитализированы с возможными признаками этой неинфекционной заразы (болезнь не передается от человека к человеку).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Двух жителей Тюменской области увезли в больницу с признаками малоизученной гаффской болезни

Зараза, бушевавшая в Тобольском районе полтора года назад, вернулась (подробнее)