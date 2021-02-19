Жительнице Тюмени начислили больше 12 тысяч рублей за квартиру: ей пришло сразу две платежки

"Комсомолка" помогла разобраться с оплатой за услуги ЖКХ Фото: Ирина Ромашкина

Разобраться в платежке за коммунальные услуги бывает непросто, особенно если сумма платежа оказывается впечатляющей. Так случилось у жительницы Тюмени Татьяны Ивановны, проживающей по адресу ул. Широтная, 192. За трешку начислили больше 12 000 рублей, и это без учета платы за электричество. С просьбой разъяснить пункты платежки женщина обратилась к журналисту «Комсомольской правды».

По словам тюменки, дозвониться до управляющей компании крайне сложно. Дом обслуживает УК «Русь». К слову, корреспонденту «Комсомолки» удалось переговорить с генеральным директором управляющей компании Михаилом Скляровым только на третий день. После некоторых вопросов руководитель УК попросил отправить официальный запрос, на который спустя неделю компания дала развернутый ответ.

Частный случай

Обращаем внимание на то, что единого ответа для каждого в вопросе предоставления услуг ЖКХ быть не может, все расчеты производятся индивидуально. Нюансов у собеседницы издания также оказалось немало.

Первый вопрос от тюменки: почему пришло две платежки? Татьяна Ивановна проживает в социальном жилье, является нанимательницей квартиры, которая находится в собственности муниципалитета. УК «Русь» пояснила, что в октябре 2020 года собственники помещений на основании голосования приняли решение о переходе на прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями.

– 22 октября 2020 года собственниками помещений принято решение заключить собственниками (нанимателями) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, действующими от своего имени, в порядке, установленном Жилищным кодексом РФ, договоры о холодном и горячем водоснабжении, водоотведении, электроснабжении, отоплении (теплоснабжении) с ресурсоснабжающими организациями, – прокомментировали в управляющей компании.

В связи с этим жильцы получили две платежки: одна за предоставление услуг от управляющей компании, а вторая от ТРИЦ – за коммунальные услуги, которыми воспользовались жильцы квартиры. В случае возникших вопросов по второй платежке управляющая компания рекомендовала обратиться в ТРИЦ.

Скриншот официального ответа УК "Русь" на запрос жительницы (отрывок)

Еще два пункта, в которых не могла разобраться пенсионерка: в чем разница таких услуг, как «тепловая энергия, используемая для целей ГВС» и «центральное отопление». В УК пояснили, что в доме на ул. Широтной, 192 проектной документацией многоэтажки предусмотрены внутридомовые инженерные сети и оборудование, осуществляющее подогрев холодной воды для обеспечения жителей горячим водоснабжением.

– Центральное отопление – сложная инженерная система, распределенная по значительной площади, обеспечивающая теплом одновременно большое количество объектов, является наиболее распространенной системой подачи тепла в типовом сооружении. Принцип работы заключается в передаче сгенерированного тепла от ТЭЦ в местные тепловые пункты и котельные, которые распределяются по зданиям, строениям, с последующим распределением по помещениям согласно проектной документации, – пояснили в «Руси».

О воде

Пункт «Водоотведение» («Отведение сточных вод (КРСОИ») в двух платежках вызвал недоумение у тюменки. В одном документе управляющая компания начислила платеж в 14 рублей, а в другом указана сумма в 1469 рублей. Что это за услуга и почему так разнятся суммы? В УК пояснили, что отведение сточных вод – это коммунальный ресурс, потребляемый при использовании и содержании общего многоквартирного дома. Говоря простым языком, это вся вода, которую использовали жители дома. В случае с оплатой коммуналки управляющей компании, речь идет о воде, которая утекла на общедомовые нужды.

– Фактический объем потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды рассчитывается как разница между показаниями коллективного (общедомового) прибора учета и суммой показаний индивидуальных приборов учета и (или) нормативов потребления коммунальных услуг. Полученный фактический объем потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды распределяется между всеми собственниками помещений в многоквартирном доме пропорционально их доле в праве общей долевой собственности на общее имущество в многоквартирном доме, умноженный на тариф, установленный департаментом тарифной и ценовой политики Тюменской области, – ответила управляющая компания.

В платежке от ТРИЦ эта коммунальная услуга считается по показаниям индивидуальных приборов учета. У Татьяны Ивановны, обратившейся к нам за разъяснениями, в этом пункте числится почти 46 куб. м воды. Сложно себе представить, что столько воды утекло… УК «Русь» пояснила, что опять же по пунктам платежки ТРИЦ обращаться нужно в ТРИЦ, а по «водным вопросам» – в горводоканал.

Мнение эксперта

«Комсомолка» решила задать вопрос не ресурсоснабжающим организациям, а независимому эксперту. Помог разобраться в платежах за коммуналку исполнительный директор СРО «Народный дом» Александр Усов. Посмотрев платежки тюменки, Александр Васильевич нашел «протечку» в бюджете семьи.

Зоркий глаз эксперта недолго искал тот самый важный пункт, из-за которого в платежке тюменки оказались столь большие цифры потребления воды. Оказалось, что в их квартире подошел к концу срок поверки счетчиков за горячую воду. В связи с этим с января 2021 года вода считается из расчета на каждого прописанного члена семьи, а таких в квартире 12 человек (дети и внуки). Татьяна Ивановна уверяет, что уже подала заявку на замену счетчиков, ждет специалистов в марте. А до той поры тюменке придется смириться с внушительными суммами в платежке.

– Пункт «Холодная вода для целей ГВС» им насчитали по среднему, потому что не сделали поверку приборов учета. Берется на количество проживающих 3,8 куба, умножают на 12 и получают 45 кубов, – сказал Усов.

Поверку счетчиков жильцы должны сделать в течение 10 дней. Если этого не сделать, то спустя время сумма платежа увеличится на 50% – будет применяться повышенный коэффициент (1,5). Также отметим, что, когда жилец проведет поверку счетчиков, будет произведен перерасчет.

– После поверки счетчиков, когда они дадут показания по горячей воде, им сделают перерасчет. А если перерасчет не сделают, тогда полноправно можно будет писать в Государственную жилищную инспекцию, – пояснил эксперт.

Александр Усов пояснил, что в голосовании общего собрания жильцов дома принимают участие только собственники жилья, у нанимателей такого права нет.

– Наниматель отличается от собственника жилья тем, что не вносит плату за капитальный ремонт и не голосует на общих собраниях. Эти права есть только у собственников, – подчеркнул Александр Усов.

Он также дал совет всем потребителям: если в квартире прописаны родственники, которые фактически с вами не живут, можно официально заявить об этом, подать данные в ресурсоснабжающую организацию. То же можно сделать, если вам начисляют плату за ТКО на тех членов семьи, которые не проживают по вашему адресу. Таким образом сумма ваших платежей за ЖКХ уменьшится.

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