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Управляющая компания «Русь» опровергла информацию об отказе от управления домом

Жители домов проголосовали за переход на оплату коммуналки напрямую ресурсоснабжающим организациям
Ирина Ромашкина
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Согласно проведенного голосования собственниками жилья принято решение о переходе на прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями, пояснила управляющая компания

Согласно проведенного голосования собственниками жилья принято решение о переходе на прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями, пояснила управляющая компания

Фото: Ирина Ромашкина

В статье ««Это что за сумма?»: тюменцы в шоке от платежек за коммуналку», опубликованной 3 февраля 2021 года, содержится информация о том, что управляющая компания «Русь» частично отказалась от предоставления услуг «местных домов», в частности дому по адресу ул. Широтная, 192.

Об этом сообщалось со слов местных жителей, однако информация оказалась некорректной. О недостоверности данных редакции kp.ru сообщил лично генеральный директор УК «Русь» Михаил Скляров.

– Управляющая компания «Русь» не отказалась от домов. Согласно проведенному голосованию собственниками жилья принято решение о переходе на прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями. Сами собственники напрямую заключают договоры с ресурсоснабжающими организациями и оплачивать будут напрямую, минуя нас. А эти дома, и конкретно дом на улице Широтной, 192 как был в реестре лицензий управляющей компании «Русь», так он и остается в реестре. Мы этим домом управляем и выполняем весь перечень услуг, предусмотренных 354-м постановлением правительства РФ по управлению многоквартирными домами, – пояснил Михаил Скляров.

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