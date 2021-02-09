«От сессии до сессии живут студенты весело»: веселые истории из студенческой жизни тюменцев

Студенты спят, лекция идет Фото: Виктория Стеблова

Пока молодое поколение тюменских студентов не спит ночами, нервничает, машет зачетками в окно и кричит: «Халява приди», тюменцы, у которых студенческие годы остались далеко позади, вспоминают их с улыбкой. Редакция «Комсомольской правды» – Тюмень» выяснила, какие яркие воспоминания об институтской жизни остались в сердцах жителей Тюмени.

Отхожее место

Немало историй хранят в памяти студенты, которые окончили университет совсем недавно. Например, Илья Иванов поделился с «Комсомолкой» воспоминаниями о студенческой практике, которая проходила в формате раскопок где-то далеко в лесу.

– Четырех парней отправили копать туалеты, два – для девочек, два – для мальчиков. Парням повезло больше, ведь вокруг их будущего отхожего места были красивые холмы, вид на поле, в общем очень прикольная местность. Мы и прозвали его живописным. А меня и друга Юрку отправили копать туалет девочкам в лес, – рассказывает парень.

Процесс самой работы проходил весьма занятно. Пока один из парней копал яму между елок, второй держал над ним спиральку от комаров, потому что их было безумно много.

– У нас была спиралевидная штука от укуса насекомых. Мы ее жгли и ходили вокруг друг друга, как шаманы. Нужно было копать очень много, примерно с человеческий рост, не буду объяснять, зачем, – продолжает рассказ Илья. Чуть позже он заметил, как зацепился за что-то лопатой. Оказалось – кусочек керамики. Считается, если человек нашел самый первый кусочек керамики на участке, значит, он будет очень хорошим археологом. Правда, поверье не сбылось.

Полевые истории Фото: Виктория Стеблова

Злосчастный экзамен

Тюменка Хайрия Зейналова по секрету рассказала о том, как сдала злосчастный экзамен, к которому не была готова.

– Я, пропустив кучу лекций по предмету, пришла на экзамен. Преподаватель сказал, что выше тройки мне не поставит и что могу сразу идти на пересдачу. Я уговорила его дать мне одну попытку. Тройка меня не устраивала, и я решила как-нибудь вытянуть на четверку. Просидев минут пять над билетом, который не знала, притворилась, что мне жутко плохо. Я раскраснелась, начала покашливать и закатывать глаза. Педагог занервничал и предложил пойти мне в медпункт, на что я возмущено ответила: «Какой медпункт, у меня экзамен!». И все-таки отправил меня к врачу, – с улыбкой рассказывает собеседница. – Я вышла в коридор, прочитала все свои шпоры, узнала ответы на вопросы, вернулась и сдала экзамен. Ушла только после слов педагога: «Господь с тобой, Зейналова, четыре тебе, только уйди отсюда».

Чем бы студент не занимался, лишь бы поспать Фото: Виктория Стеблова

У Вячеслава нет такого актерского таланта, поэтому после прогулянного семестра пришлось учить все предметы в ускоренном режиме и сдавать за неделю.

– Где-то договаривался, где-то помогал переносить столы и стулья на кафедре. Кого-то приходилось практически умолять, – делится парень.

Забытые имена

Бывшие студенты хранят в памяти даже небольшие мелочи.

– Подружку весь семестр называли не тем именем. Она первые пары пыталась поправлять, а потом перестала, потому что к ней обращались часто и достаточно ласково. В общем, решила не сопротивляться. Когда в конце семестра подошла с зачеткой, преподаватель очень смутилась, перепроверила фото в зачетной книжке, но ничего не сказала, – смеется тюменка Татьяна.

Исторические дебаты

Пока одни студенты, используя свои таланты, сдавали экзамены, других учили правильно этими талантами пользоваться. Так у Леси проходили пары по истории.

– У нас был очень классный преподаватель по истории. На одном из занятий мы переодевались в костюмы эпохи дворцовых переворотов и устраивали дебаты. Но вся фишка была в том, что свои аргументы мы должны были выдвигать с ноткой юмора, чтобы никого не обидеть, – подчеркнула Леся.

Театрализованное занятие

Ночные репетиции

А вот Виктория Фролова сохранила в своей памяти момент с самого первого курса.

– Мы готовились к дебюту первокурсников, репетировали все ночи напролет, сооружали декорации. Один наш товарищ, который громче всех кричал, что никто ничего не делает, уснул. И мы не удержались от маленькой гадости: разрисовали ему половину лица и шею водостойкой краской. А к 8 утра нам нужно было на пары. Как он отмывался, я уже и не помню, но всем было очень смешно, – вспоминает девушка.

А какие истории из своего студенчества помните вы?

Напомним, ранее мы рассказывали, как выглядели журналисты тюменской «Комсомолки» в школьные годы. Листаем фотоальбомы двадцатилетней давности и пускаемся в воспоминания.

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