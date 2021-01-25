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«Приятно вспомнить, стыдно рассказать»: как учились журналисты тюменской «Комсомолки» в студенческие годы

В Татьянин день вспоминаем самые яркие моменты из жизни
Виктория Стеблова
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Журналисты «Комсомолки» во времена студенчества

Журналисты «Комсомолки» во времена студенчества

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Большинство людей вспоминают свои школьные годы как чудесные. А вот студенческие годы чаще всего вспоминаются под девизом «Приятно вспомнить, стыдно рассказать». Вместе с недавними студентами корреспонденты «Комсомольской правды» решили поделиться своими памятными воспоминаниями.

Выдавала себя за другую

– Я хорошо понимала предмет «теория вероятности», а мои два друга-одногруппника не могли сдать по нему зачёт. Так вот, я пошла с ними на зачёт, чтобы помочь им решить. А в параллельной группе была девочка, которая постоянно пары прогуливала. Когда я пришла «сдавать» зачёт, то назвала себя ее фамилией. Написала всё правильно, помогла решить задачи парням, так еще и той девочке поставили зачет на халяву, – рассказала веб-редактор «Комсомольской правды» – Югра» Юлия Кучеренко.

А вот другая наша коллега частенько не посещал пары. Но худо-бедно доучилась.

Я много прогуливала. Был момент на защите диплома, когда председатель комиссии сказал, что снимает передо мной шляпу из-за того, что не побоялась «окунуться в эту чушь». Речь шла об анализе поэтического сборника, – подчеркнула выпускающий редактор «Комсомольской правды» – Ямал» Вера Зенина.

Виктория любовью к учебе тоже особо не выделялась. Она бросила универ за полгода до диплома, но все же поступила в новое учебное заведение на заочное отделение.

Однажды я всю ночь готовилась к зачету и поехала на пары на первом автобусе. Жила я тогда на Войновке, ехать до института долго, и я решила вздремнуть. Когда я открыла глаза, времени было 11.30. Я проспала в автобусе три с половиной часа. Как выяснилось, кондуктору было просто жалко меня будить, потому что я так крепко спала, что аж сопела, – рассказала корреспондент «Комсомольской правды»Тюмень» Виктория Стеблова.

Максимум свободы

Ирина Ромашкина, журналист со стажем, поделилась своими воспоминания о прекрасных студенческих временах.

– Студенчество у меня ассоциируется со свободой: после 11 лет учебы в школе университетская жизнь, казалось, даровала максимум времени для себя любимой. Я училась на журналиста, даже не знаю, как это выходило, но успевала и учиться, и работать, и веселиться с друзьями, – с трепетом вспоминает корреспондент «Комсомольской правды» –Тюмень».

Ирина Ромашкина на паре

Ирина Ромашкина на паре

Фото: Ирина Ромашкина

Ира рассказала, что всякое бывало в то время: и тройки хватала, еле-еле справляясь с зачетами, и помогала сдать сокурсникам экзамены, писала по три сочинения по одному произведению – для себя и двух подружек, и прогуливали всей группой, и даже как-то писали отказ от куратора.

– Я с ним вовсе на ножах была, он мне зачетку испортил единственной тройкой за курсовую работу, притом что всей группе достались автоматом пятерки. Тогда же я научилась добиваться правоты. Забавно, что тогда курсовые работы всех моих одногруппников загадочно исчезли, а сами они просили «простить» нашего куратора. И даже друг его ко мне домой приезжал, просил отменить пересдачу, якобы куратор дико переживает из-за всей этой ситуации, давил на жалость – у него же эпилепсия. Давление общества я пережила, спасибо и родителям, что не вмешивались в ситуацию, – рассказала коллега.

Давай, до свидания!

Главред «Комсомольской правды» Тюмень» Алексей Косенчук пошел еще дальше, на работу. Поступил после школы на «менеджмент», но Лёши хватило всего на два года. После этого его выгнали из института за прогулы и академическую неуспеваемость.

– Поступив в 2006 году в университет, я видел себя преуспевающим менеджером. Однако после двух месяцев учебы понял, что пять лет «рабства» на экономической специальности не выдержу. Прогуливал неделями, подделывал оценки в зачетке, деканат стал моим вторым домом. В итоге всем надоело со мной нянчиться и меня отчислили. Все родственники предрекли мне карьеру дворника на ближайшие 50 лет, а отец сказал: «Больше платить за тебя не буду. Захочешь восстановиться – заработаешь денег и пойдешь».

Алексей Косенчук и группа 25ж1133з. Год 2014-й

Алексей Косенчук и группа 25ж1133з. Год 2014-й

Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Удивительно, но грандиозный провал в жизни Алексея обернулся одними плюсами. Сначала он три года отработал в строительном гипермаркете, и в 2011 году поступил на заочное отделение журфака ТюмГУ. Параллельно работал в разных изданиях и добрался, наконец, до «Комсомолки». Спустя десять лет Леша все-таки получил высшее образование (неужели!).

Группа на вручении диплома.

Группа на вручении диплома.

Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Напомним, ранее мы рассказывали, как выглядели журналисты тюменской «Комсомолки» в школьные годы. Листаем фотоальбомы двадцатилетней давности и пускаемся в воспоминания.

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