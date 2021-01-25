«Приятно вспомнить, стыдно рассказать»: как учились журналисты тюменской «Комсомолки» в студенческие годы

Журналисты «Комсомолки» во времена студенчества Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Большинство людей вспоминают свои школьные годы как чудесные. А вот студенческие годы чаще всего вспоминаются под девизом «Приятно вспомнить, стыдно рассказать». Вместе с недавними студентами корреспонденты «Комсомольской правды» решили поделиться своими памятными воспоминаниями.

Выдавала себя за другую

– Я хорошо понимала предмет «теория вероятности», а мои два друга-одногруппника не могли сдать по нему зачёт. Так вот, я пошла с ними на зачёт, чтобы помочь им решить. А в параллельной группе была девочка, которая постоянно пары прогуливала. Когда я пришла «сдавать» зачёт, то назвала себя ее фамилией. Написала всё правильно, помогла решить задачи парням, так еще и той девочке поставили зачет на халяву, – рассказала веб-редактор «Комсомольской правды» – Югра» Юлия Кучеренко.

А вот другая наша коллега частенько не посещал пары. Но худо-бедно доучилась.

– Я много прогуливала. Был момент на защите диплома, когда председатель комиссии сказал, что снимает передо мной шляпу из-за того, что не побоялась «окунуться в эту чушь». Речь шла об анализе поэтического сборника, – подчеркнула выпускающий редактор «Комсомольской правды» – Ямал» Вера Зенина.

Виктория любовью к учебе тоже особо не выделялась. Она бросила универ за полгода до диплома, но все же поступила в новое учебное заведение на заочное отделение.

– Однажды я всю ночь готовилась к зачету и поехала на пары на первом автобусе. Жила я тогда на Войновке, ехать до института долго, и я решила вздремнуть. Когда я открыла глаза, времени было 11.30. Я проспала в автобусе три с половиной часа. Как выяснилось, кондуктору было просто жалко меня будить, потому что я так крепко спала, что аж сопела, – рассказала корреспондент «Комсомольской правды» – Тюмень» Виктория Стеблова.

Максимум свободы

Ирина Ромашкина, журналист со стажем, поделилась своими воспоминания о прекрасных студенческих временах.

– Студенчество у меня ассоциируется со свободой: после 11 лет учебы в школе университетская жизнь, казалось, даровала максимум времени для себя любимой. Я училась на журналиста, даже не знаю, как это выходило, но успевала и учиться, и работать, и веселиться с друзьями, – с трепетом вспоминает корреспондент «Комсомольской правды» –Тюмень».

Ирина Ромашкина на паре Фото: Ирина Ромашкина

Ира рассказала, что всякое бывало в то время: и тройки хватала, еле-еле справляясь с зачетами, и помогала сдать сокурсникам экзамены, писала по три сочинения по одному произведению – для себя и двух подружек, и прогуливали всей группой, и даже как-то писали отказ от куратора.

– Я с ним вовсе на ножах была, он мне зачетку испортил единственной тройкой за курсовую работу, притом что всей группе достались автоматом пятерки. Тогда же я научилась добиваться правоты. Забавно, что тогда курсовые работы всех моих одногруппников загадочно исчезли, а сами они просили «простить» нашего куратора. И даже друг его ко мне домой приезжал, просил отменить пересдачу, якобы куратор дико переживает из-за всей этой ситуации, давил на жалость – у него же эпилепсия. Давление общества я пережила, спасибо и родителям, что не вмешивались в ситуацию, – рассказала коллега.

Давай, до свидания!

Главред «Комсомольской правды» – Тюмень» Алексей Косенчук пошел еще дальше, на работу. Поступил после школы на «менеджмент», но Лёши хватило всего на два года. После этого его выгнали из института за прогулы и академическую неуспеваемость.

– Поступив в 2006 году в университет, я видел себя преуспевающим менеджером. Однако после двух месяцев учебы понял, что пять лет «рабства» на экономической специальности не выдержу. Прогуливал неделями, подделывал оценки в зачетке, деканат стал моим вторым домом. В итоге всем надоело со мной нянчиться и меня отчислили. Все родственники предрекли мне карьеру дворника на ближайшие 50 лет, а отец сказал: «Больше платить за тебя не буду. Захочешь восстановиться – заработаешь денег и пойдешь».

Алексей Косенчук и группа 25ж1133з. Год 2014-й Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Удивительно, но грандиозный провал в жизни Алексея обернулся одними плюсами. Сначала он три года отработал в строительном гипермаркете, и в 2011 году поступил на заочное отделение журфака ТюмГУ. Параллельно работал в разных изданиях и добрался, наконец, до «Комсомолки». Спустя десять лет Леша все-таки получил высшее образование (неужели!).

Группа на вручении диплома. Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Напомним, ранее мы рассказывали, как выглядели журналисты тюменской «Комсомолки» в школьные годы. Листаем фотоальбомы двадцатилетней давности и пускаемся в воспоминания.