«Халява, приди!»: ТОП-7 необычных способов сдать сессию, если ничего не знаешь

У тюменских студентов вовсю идёт сессия, а тут ещё и праздник впереди – Татьянин день (кстати, мы рассказывали, куда сходить в этот день в Тюмени). В преддверии этого праздника мы решили вспомнить самые забавные методы сдачи экзаменов и зачётов.

1. Магическое заклинание

Кричи в форточку: "Халява, приди!"Фото: pixabay.com

Для проверенного годами метода нужен только голос и балкон (но хватит и форточки). Таким способом пользуются, в основном, ленивые студенты. Вместо того, чтобы прочитать часок-другой информацию по нужному предмету, они высовываются в форточку и кричат магическое заклинание «Халява, приди!», надеясь на то, что Халява их услышит.

Только честно: кому-нибудь это помогало? Напишите в комментариях.

2. Положи «пятак» под пятку

Положи под пятку пять рублейФото: pixabay.com

Ещё один способ сдать предмет на отлично – положить пятирублёвую монетку себе в ботинок, отправляясь на экзамен. Считается, что так студент обязательно сдаст предмет на «отлично» и не будет слоняться по преподавателям на пересдачи. Проблема состоит в том, что пятак под пяткой находится только в первые две секунды – монетка тут же скатывается вниз, к пальцам, что доставляет горе-студенту физический и психологический дискомфорт.

3. Иди в церковь

Иди в церковь. Фото: Знаменский кафедральный собор

Интересно, но некоторые тюменские студенты в обязательном порядке посещают перед экзаменом… церковь. Например, студенты Института филологии и журналистики ТюмГУ нередко посещают Знаменский кафедральный собор, который находится через дорогу от вуза. Молодёжь, которая в обычное время вряд ли посещает Дом Божий, просит у Господа сдачи экзаменов и «автоматов» (зачёт или экзамен, который ставят без сдачи).

Помогали ли кому-то высшие силы – история умалчивает.

4. Положи книгу под подушку

Положи книгу под подушкуФото: pixabay.com

Многие студенты считают, что если положить на ночь под подушку, то все знания из учебника за ночь переберутся в голову. Но такой способ подходит не всем – мало кто готов погрузиться в царствие Морфея на толстенном справочнике по истории, «Войне и мир» Толстого или учебнике по экономике.

Зато почитать на ночь глядя – свято дело. Доказано, что прочитанное перед сном очень хорошо запоминается. Французские исследования проводили эксперимент, в котором приняли участие две сотни студентов. Задачу для молодёжи поставили простую: запомнить связанные или несвязанные по значению пары слов в 9 утра и в 9 вечера. Интересно, что лучше информацию запомнили те, кто прочитал эти слова перед сном.

5. Не мой голову

Не мой головуФото: pixabay.com

Некоторые студенты идут на «крайние» меры и перед экзаменом просто не моют голову. Молодёжь считает, что вместе с водой и шампунем все знания из головы вытекут в канализацию. Те, кто с немыто-нечёсаной головой приходить не хочет, просто надевают старую одежду (в которой когда-то сдавал экзамен на «хор» или «отл»).

Способ с немытой головой – палка о двух концах. С одной стороны, перед преподавателем лучше выглядеть опрятно, с другой стороны – грязная голова может побудить препода быстренько от вас избавиться. Может, с отметкой о сдаче, а может и без.

6. «Правило правой ноги»

Иди с правой (или с левой) ногиФото: pixabay.com

Да, и такие «средневековые» методы до сих пор пользуются у студентов небывалой популярностью. Считается, что правая рука и правая нога даст «право» сдать экзамен, как минимум, на «удовлетворительно». Тем не менее, многие считают, что на экзаменах «правило правой ноги» уже давно не действует – идите с левой.

7. Всё просто: выучи предмет

Всё выучиФото: pixabay.com

Какими бы хорошими способами не были предыдущие, всё-таки самый действенный вариант – выучить всё самому. Не так уж и сложно перетерпеть 2-3 ночи, чтобы выучить все билеты (или хотя бы их большую часть). Да, возможно не вся информация вам пригодится, но будьте уверены: рано или поздно теория из билетов пригодится и на практике.

А какие действенные способы знаете вы?

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