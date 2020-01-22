Татьянин день - 2020 в Тюмени: где отметить День студента 25 января 2020

Студенческая жизнь – это не только ежедневные конспекты и сессия, но и отдых на всю катушку! На этой неделе ребята, которые грызут гранит науки в тюменских вузах, вновь отпразднуют самый «студенческий» праздник – Татьянин день. В 2020 году День студента выпал на субботу, а это значит, что можно веселиться до самого утра и не думать, как вставать с утра пораньше на любимые (и не очень) лекции. «Комсомольская правда – Тюмень» собрала полную афишу мероприятий на День студента в Тюмени. Ребятам будет где оттянуться, окультуриться и даже послушать умных людей.

«Вместе медиа. Урал»

"Вместе Медиа"

Представители ведущих компаний медиаиндустрии поделятся своим опытом и профессиональными секретами на фестивале «Вместе медиа», который пройдёт с 24 по 26 января. Во второй и третий день мероприятие будет проходить в «Конторе пароходства» (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1). В числе спикеров – представители ведущих российских медиакомпаний, в том числе и небезызвестный Иван Голунов.

На круглых столах обсудят такие темы, как привлечение рекламодателя в условиях снижения бюджетов, какие новые инструменты управления позволяют эффективно организовать работу СМИ, как собрать уникальный материал для репортажей, делать топовые новости и превращать сухую статистику в увлекательные истории. В рамках фестиваля проходят региональные этапы двух конкурсов для журналистов — «Вместе медиа. Радио» и «Вместе медиа. Онлайн».

Стоимость: для студентов – бесплатно

«Сударушка» для Татьянушек

Ансамбль "Сударушка"

В ДНК «Строитель» с 14.00 до 15.30 пройдёт концерт народного ансамбля русской песни «Сударушка» под руководством отличника культуры СССР Татьяны Манько. На него вряд ли, конечно, пойдут студенты, но Татьянин день – не только праздник юности и студенчества. 25 января – это именины всех Татьян. Именно для них коллектив представит всё богатство и многогранность русской песни о родной и бескрайней России.

Стоимость билетов: 150 рублей.

«Stand Up Lab»

Stand Up Lab

Тем не менее, в малом зале ДНК «Строитель» всё-таки пройдёт мероприятие для студентов и для всех тюменцев, интересующихся стенд-апом. В 19 часов здесь во второй раз пройдёт мероприятие под названием Stand Up Lab. Это творческое объединение тюменских комиков, существующее с декабря 2016. Молодые и талантливые участники уже успели зарекомендовать себя на сценах Тюмени, Тобольска, Шадринска, Кургана, Ханты-Мансийска, Нового Уренгоя, Нягани, Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга и даже Иркутска, а ещё резиденты стабильно принимают участие в проектах канала ТНТ. Организаторы обещают много шуток, интересных монологов и живое общение со зрителем.

Стоимость билетов: 110 рублей, возрастное ограничение 18+.

Концерт ко Дню студента

Концерт в ДНК "Строитель"

Ещё одним «студенческим» мероприятием в этот день станет праздничный концерт, посвящённый Дню студента, который стартует в 17 часов в клубном зале ДНК «Строитель». На сцену выйдет талантливая тюменская молодёжь, которая исполнит эстрадные, народные, академические и фольклорные композиции. Зрителей ждут: хореографические зарисовки, инструментальное исполнение и поэтические строки классиков и современных авторов.

Стоимость: вход свободный.

День студента ТюмГУ

В спортивном комплексе «Прогрес» (ул. Пржевальского, 33) 25 января в 17 часов состоится открытый товарищеский матч по хоккею между командой «ТюмГУ» и командой «Красная машина». С 19 до 21 часа в том же месте студентов и работников университета ждут на массовое катание на коньках. Тепло оденьтесь, возьмите с собой хорошее настроение и студенческий билет – и вперёд, на коньки!

На следующий день, 26 января в 18 часов, в аудитории №501 ТюмГУ (ул. Ленина, 23) пройдёт праздничное интеллект-шоу «Университетские династии». В турнире примут участие команды обучающихся и сотрудников вузов. Заявки принимаются до 24 января включительно.

Стоимость: для студентов вход свободный.

Вечеринка «Юность»

В КТЗ «Байконур» (ул. Максима Горького, 44/3) с 17 до 21 часа пройдёт супермасштабная вечеринка «Юность». Организаторы приглашают всех желающих погрузиться в атмосферу «юности сердец» под треки любимых исполнителей.

"Юность" в "Байконуре"

В 23 часа здесь же пройдёт вечеринка «TRAP SHIT», на которой суперхиты будут играть: DJ: OSTEOMED, SYNC DJ, OG. Всех гостей ждёт бесплатное шампанское (до 23.30), фото и видео с тусовки и розыгрыш подарков от партнёров.

Стоимость: 300-400 рублей.

День студента в Студцентре

День студента в Студцентре

В Студенческом центре Тюменской области (ул. Семакова, 21) в 18 часов пройдёт необычное мероприятие – Студокиада по пяти дисциплинам. Студентам предстоит создать самую необычную шпаргалку, заполнить зачётку на скорость, написать оригинальные объяснительные и получить много классных подарков. Обладателей зачётки с оценками «отлично» ждёт дополнительный сюрприз! В команде должно быть от 2 до 5 человек, регистрация здесь.

Стоимость: бесплатно

Фильмы Дэвида Линча

Фильмы Дэвида Линча

В Fabric Bar (ул. Молодёжная, 74/4, этаж 2) состоится марафон самого «неамериканского» американского кинорежиссёра Дэвида Линча. Он славится тем, что снимает страшные, абсурдные и отталкивающие картины, сюжет которых не могут объяснить даже актёры главных ролей. За это Линча и любят. В 19:00 покажут фильм «Шоссе в никуда», в 21:20 — «Внутренняя империя». Фильмы демонстрируются на английском языке с русскими субтитрами.

Стоимость: 300 рублей, на эту сумму можно сделать заказ в баре.

Юбилейный квартирник

В МТЦ «Космос» в 19 часов пройдёт пятый, юбилейный, квартирник, посвящённый 25-летию главного студенческого фестиваля «Областная студенческая весна». Всех, кто поёт, играет на музыкальных инструментах и просто любителей музыки ждут на мероприятие. Регистрация здесь.

Стоимость: бесплатно.

Вечеринка в «Максимиллиансе»

"Татьянин день" в "Максимиллиансе"

В баварском ресторане «Максимиллианс» (ул. 50 лет Октября, 8б) в 20 часов стартует мегавечеринка «Татьянин день». Сначала на сцене выступит группа Jackpot, а в 23 часа она плавно перейдёт в вечеринку «Дыхание ночи». За пультом: Dj Maxx и MC Евгений Павлов.

Стоимость: 300 рублей + депозит.