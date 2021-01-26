В Тобольске экс-полицейский, вытолкнувший мать двоих детей с четвертого этажа, получил 14 лет тюрьмы

Фото: скриншот программы "Прямой эфир"

Четырнадцать лет – именно столько отсидит в колонии строгого режима житель Тобольска, экс-полицейский Павел Осинцев. Городской суд признал его виновным в гибели 25-летней Галины Маргановой, матери двоих маленьких детей, погибшей 3 октября 2019 года. История получила широкий общественный резонанс по всей России после того, как в эфир вышла программа Андрея Малахова.

Во время расследования следователи сделали вывод, что девушку сначала избили, а затем выкинули из окна. Правда, Павла наказали только по статье «Убийство», хотя первоначально ему инкриминировали ещё и статью «Истязания». Однако сроки давности преступления вышли. Помимо всего прочего, ему придется выплатить по 800 тысяч рублей компенсации морального вреда сестрам погибшей. Сам осужденный свою вину так и не признал.

Расследование уголовного дела находилось на контроле в центральном аппарате Следственного комитета. После выхода ток-шоу в эфир председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил сотрудникам центрального аппарата изучить уголовное дело, которое расследуют в СУ СК РФ по Тюменской области. Он потребовал материалы уголовного дела по факту гибели девушки в Тобольске, обязал проверить озвученные в программе сведения и, при наличии оснований, принять процессуальное решение.

Осужденный Павел Осинцев. Фото: скриншот программы "Прямой эфир"

По версии следствия, Осинцев пришел за вещами в квартиру бывшей супруги. Там они поругались, и Павел силой вытолкнул её в окно с четвертого этажа. Галина упала на бетон и умерла от полученных травм в карете скорой. К слову, раньше Марганова не раз жаловалась на супруга в полицию. Он часто её избивал и не пускал домой. В 2017 году Осинцева уволили из ГИБДД: он пытался помочь будущей на тот момент жене уйти от ответственности (она вела автомобиль пьяной).