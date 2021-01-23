Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 24 января 2021 года: скончались три женщины

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 238 пациентов с коронавирусом Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 24 января 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 160 и составило 27 036 человек.

Всего зараженных: 27 036.

Количество смертей: 238.

Режим повышенной готовности: до 28 февраля.

Накануне оперативный штаб Тюменской области сообщил о трех летальных случаях заболевания новой коронавирусной инфекцией. На фоне COVID-19 у пациенток развились пневмонии, справиться с которыми врачи, к сожалению, не смогли.

– Несмотря на усилия врачей, скончались три человека, – сообщил оперштаб региона. – За весь период пандемии в Тюменской области скончались 238 пациентов с коронавирусом.

Скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

Из 160 заразившихся COVID-19 за минувшие сутки заболели семь детей, 16 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. Всего под медицинским наблюдением остаются 10 783 человека, 2297 человек находятся на перевахтовке.

За минувшие сутки в регионе 162 человека выздоровели (за весь период - 25 419).

За последние сутки в России выявлен 20 921 новый случай коронавируса в 85 регионах. Из них 11,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 559 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 27 779 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 698 273 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 68 971 летальный исход, выздоровело 3 109 315 человек.