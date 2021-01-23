В Тюменской области от коронавируса скончались три женщины

Женщины умерли из-за пневмонии на фоне заболевания коронавирусом Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Сегодня, 23 января, оперативный штаб Тюменской области сообщил о трех летальных случаях заболевания новой коронавирусной инфекцией. На фоне COVID-19 у пациенток развились пневмонии, справиться с которыми врачи, к сожалению, не смогли.

– Несмотря на усилия врачей, скончались три человека, – сообщил оперштаб региона.

От острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней субтотальной вирусной пневмонии умерла женщина 59 лет, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней субтотальной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза скончалась женщина 62 лет, а также с острой легочно-сердечной недостаточностью на фоне двусторонней тотальной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза скончалась женщина 64 лет. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 238 пациентов с коронавирусом.

Ранее оперативный штаб Тюменской области сообщил, что за минувшие сутки в регионе выявлено 160 случаев заболевания коронавирусом (всего с начала пандемии - 27 036), 162 человека выздоровели (за весь период - 25 419).