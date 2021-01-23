Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 23 января 2021 года увеличилось на 160 человек

За минувшие сутки в Тюменской области скончались три человека с диагнозом COVID-19 Фото: Олег ЗОЛОТО

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 23 января 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 160 и составило 27 036 человек.

Оперативный штаб Тюменской области сегодня, 23 января, сообщил что за минувшие сутки в регионе выявлено 160 случаев заболевания коронавирусом (всего с начала пандемии - 27 036), 162 человека выздоровели (за весь период - 25 419).

Из общего числа заразившихся COVID-19 за минувшие сутки заболели семь детей, 16 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. Всего под медицинским наблюдением остаются 10 783 человека, 2297 человек находятся на перевахтовке.

– Несмотря на усилия врачей, скончались три человека. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 238 пациентов с коронавирусом, – дополняет оперштаб региона.

За последние сутки в России выявлен 20 921 новый случай коронавируса в 85 регионах. Из них 11,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 559 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 27 779 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 698 273 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 68 971 летальный исход, выздоровело 3 109 315 человек.