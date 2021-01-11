Главной новостью минувшей недели в Тюмени стал, несомненно, жуткий пожар в доме для престарелых, который нелегально работал в поселке Боровский, под Тюменью. Его жертвами стали семь человек – три женщины и четверо мужчин, их имена мы публиковали здесь. Хозяйку «учреждения» (если так можно назвать пристанище одиноких стариков), задержали. Возбуждены уголовные дела по статьям «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Расследование дела находится на контроле у председателя СК РФ Александра Бастрыкина.Прокуратура Тюменской области тоже поставила дело на контроль. После гибели семерых человек по всему региону пройдут проверки. Прокуроров каждого муниципалитета обязали проверить дома, где круглосуточно живут пенсионеры, и узнать, законно ли частники организовывают пансионаты для пожилых. Особое внимание уделят соблюдению законодательства о пожарной безопасности и осуществлению государственного пожарного надзора.– Наиболее вероятная причина пожара в Боровском – нарушение правил эксплуатации печного оборудования в бане. В Росреестре по данному адресу числится частный жилой дом, каких-либо юридических лиц и индивидуальных предпринимателей там не зарегистрировано, – отметил на экстренном заседании региональной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности начальник ГУ МЧС РФ по Тюменской области Артур Хачатрян.По данным заместителя министра МЧС РФ, главного государственного инспектора РФ по пожарному надзору генерал-лейтенанта Анатолия Супруновского, в последнее время в России участились пожары в домах, которые используются для оказания социальных услуг для престарелых.– Часто такие услуги оказывают с нарушениями правил пожарной безопасности, что приводит к трагическим последствиям, – подчеркнул Анатолий Супруновский.Помещения, в которых часто располагаются незарегистрированные дома престарелых, являются частной собственностью. Проверить их деятельность невозможно, так как она не подпадает под лицензирование.Напомним, трагедия в частном пансионате для пожилых людей произошла вечером 9 января. После тушения пожара в доме, расположенном на улице Трактовой поселка Боровский Тюменского района, были обнаружены тела четырех мужчин и трех женщин пожилого возраста.