В гостях у бабушки-иностранки: как живет самая популярная огородница России

В День дачника в России, 23 июля, журналист «Комсомолки» пообщалась с самой популярной пенсионеркой-блогером страны, которая известна пользователям Сети под ником бабушка-иностранка. «Бабушка трех внучат: Алекса, Эмили и Арианы. Умею вкусно накормить. Душу вкладываю в свой огород и цветочки», – так написано на ее странице. В аккаунте Instagram у тюменки Ольги Тихоновой в подписчиках 82,6 тысячи человек.

– Я обычная огородница, – именно с этой фразы началось наше общение с Ольгой Ивановной.

Гостеприимная 62-летняя хозяйка открыла двери дома, напоила чаем с домашней выпечкой и в уютной беседке поделилась историями о своей жизни – тем, о чем молчит в соцсетях.

Заготовок на зиму стали делать меньше, возраст не тот, к тому же многое можно купить в магазинеФото: Ирина Ромашкина

Где живет бабушка-иностранка?

Ольга Ивановна с мужем Василием Витальевичем перебрались в пригород Тюмени – поселок Луговое – более десяти лет назад. Однажды в родной город приехала дочка Ирина с первенцем-внуком. Поселившись в родительской скромной двушке в районе Ватутина, семейство размечталось о собственном доме. Дочь поддержала тему всерьез: «Ищите дом».

Коттедж был в черновой отделке. Новоселы обживались понемногу, своими силами сделали ремонт, дочь помогала материально. Сейчас здесь уютно, и хоть дом большой, он не кажется пустым. Тут всегда рады гостям, в особенности детям – в подвале Василий Витальевич специально для малышей оборудовал игровую комнату.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/792459" frameborder="0"></iframe> Василий Витальевич специально для внуков оборудовал игровую комнату, назвал ее Play Room.Ирина Ромашкина

Обычно внуки приезжают в июле, когда в огороде полно ягод, особенно любят собирать малину.

– Они эту малину обожают! Когда они у меня были в прошлые годы, я малину не заготавливала – они ее всю съедали. Очень любят – малина здесь сладкая, не такая, как у них покупная. Здесь они с утра на грядках, – рассказала Ольга Ивановна.

Конечно, у хозяйки хорошо оборудована кухня, где она делает заготовки на зиму. Вот и сейчас на полу остывают закатанные накануне банки с вишневым компотом. Из малины сварила варенье и просто с сахаром заморозила, так же и смородину, а еще сделала желе из красной смородины. Огурцы посолила горячим и холодным способом. Уже сделала кабачковую икру, на подходе баклажаны.

– Когда еще дочь жила здесь, я готовила 100 с лишним банок, мы все съедали. Сейчас заготовки сильно не идут, потому что в магазинах все есть. Еще возраст сказывается. Сейчас делаю по десять банок заготовок, – говорит дачница. – Огурцы в прошлом году делала, в этом году полезли в погреб, а там еще с прошлого года 22 банки и помидоров банок 14. Огурцы пришлось выкинуть. Я сделала в этот раз, но поменьше в два раза. Ну зачем это? Время и труд…

Вишневого компота хватит на всю зиму, уверена хозяйкаФото: Ирина Ромашкина

Как выглядит огород блогера?

Во дворе 15 соток земли. Под грядки разработали немного, основную территорию занимает сад – вишня, яблони, цветники. Больше всего цветов перед домом. Здесь цветут розы, садовые лилии, бархатцы, гортензии, а еще раскинулась декоративная яблоня, которую Ольга Ивановна привезла сюда с дачи. Дерево весной усыпано цветами, благоухает.

Перед домом Ольга Ивановна высаживает цветы, их много по всему огородуФото: Ирина Ромашкина

Бабушка-иностранка говорит, что на загородном участке легче ухаживать за садом и огородом. Пенсионерка выходит на прополку рано утром, встает в полшестого.

– Была бы дача: приехал раз в неделю, там травой все зарастает. А здесь, когда ухаживаешь каждый день, конечно, не так заметно, что трава вырастает, – отметила блогер.

Ольга Ивановна провела для «Комсомолки» экскурсию по огороду. С угла участок охраняет Федя – огородное чучело. Часть земли отдала мужу под картошку, он ее сам сажал, окучивал, ухаживал.

Сейчас на участке обычные грядки, а в будущем году хозяйка плантаций планирует оформить их в короба, как это делают многие тюменские дачники. Вот две теплицы – одна с огурцами, другая с помидорами. В этом году уродились лук, чеснок, морковь. Капусту солят, а также свежей хранят в погребе.

– Раньше у капусты обрывала все нижние листья, а оказывается, не надо, – делится знаниями огородница.

Урожай съедать не успевают, приходится раздавать, жалуется хозяйка. За домом – лужайка с качелями для детей. Тут же постройка из трех помещений: гараж, рядом баня и беседка. Здесь хозяева потчуют гостей дарами огорода, а нас – откровениями.

Как горожанка увлеклась садоводством?

Это сегодня Ольга Ивановна делится 30-летним опытом дачницы, а ведь раньше она такой не была. С детства была горожанкой: жила в Алматы, в большой семье с 12 детьми она была пятой дочерью. Там был свой дом и сад, но грядки не засаживали – не заведено было. Окончила 11 классов, но возможности получать образование не было, сказывалась постоянная нехватка денег. Так Ольга Ивановна сразу после школы стала работать в магазине продавцом.

Спустя пять лет 22-летняя девица решилась на переезд в Тюмень. В молодости работала на стройке, сначала разнорабочей, потом восемь лет каменщиком. Кстати, за этот стаж на опасном производстве она вышла на пенсию досрочно, «по горячей сетке», в 52 года.

В гостиной тоже сады - здесь хозяйка ухаживает за горшечными цветамиФото: Ирина Ромашкина

После 30 лет, уже с младенцем на руках, Ольга Ивановна продолжила работать в отделе снабжения. Начинала с самых низов, как говорится, и дошла до начальника отдела комплектации, отучившись заочно в строительной академии. В ту же пору супруги купили первый дачный участок. Было это 30 лет назад.

– Потихоньку начала сажать. Соседки хорошие были, свекровь помогала, подсказывала. И я втянулась, – рассказала тюменка.

До сих пор опытная дачница берет советы у экспертов. По соседству с бабушкой-иностранкой живет агроном Виктор, который сам выращивает саженцы на продажу.

– Я частенько хожу к нему на консультацию, даже его к себе приглашаю. Обязательно спрашиваю совета, без этого никак! Я 30 лет этим занимаюсь, но не всё знаю, всё невозможно узнать. Тем более сейчас новые технологии, препараты. Мне кажется, сейчас стало намного больше вредителей, чем 30, 20, 10 лет назад. Сейчас надо чаще травить, опрыскивать цветы, яблони… А когда я начинала, мы вообще ничего не опрыскивали, – вспоминает Ольга Ивановна.

В начале марта супруги вернулись от дочери из Сингапура, привезли черенки бугенвиллии, два из них прижились. Теперь у Ольги Ивановны новая цель - вырастить дома дерево, усыпанное сиреневыми цветами, как в СингапуреФото: Ирина Ромашкина

Как бабушка стала инстаблогером

Вот чего никогда не предполагала огородница – что станет популярным блогером. По словам Ольги Ивановны, создать блог в Instagram ее уговорила дочь. Повлияла тяжелая операция, после которой пенсионерка восстанавливается до сих пор. Об этом тяжелом периоде она отказывается рассказывать подписчикам – не хочет чьей-то жалости. «Комсомолке» Ольга Ивановна рассказала, что около пяти лет назад у нее обнаружили опухоль головного мозга. Она долго и дорого лечилась в Москве, проходила курс радиотерапии. Однако это не помогло, а только усугубило состояние здоровья – опухоль стала расти. Операцию делали уже в Тюмени.

– Я была в таком состоянии, мне было все равно, поможет мне операция или нет. Ее делал нейрохирург Игорь Сакович, я и сейчас у него наблюдаюсь. Длилась операция семь часов, тяжело было. А после нее я же совсем не ходила. Два года ничего не могла дома делать, даже нанимала на прополку женщину. Восстанавливаюсь до сих пор, хожу на иглоукалывание, гидромассаж, – пояснила пенсионерка.

Первое время было непросто. Чтобы помочь маме избежать депрессии, Ирина открыла ей мир соцсетей, предложила завести блог на тему садоводства. Instagram помог – соцсети дали общение с людьми, которого в ту пору не хватало Ольге Ивановне.

– Муж работает посменно, иной раз и поговорить не с кем, – поясняет она. – Я даже не предполагала, что будет столько подписчиков. Думала, человек 500 будет и буду с ними общаться потихоньку. А сейчас у меня 82,6 тысячи подписчиков! Со многими у меня сложились хорошие отношения, доверительное общение.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/792460" frameborder="0"></iframe> Бабушка-блогер Ольга Ивановна показала, как выкладывает посты.Посты бабушка-блогер пишет сама, редактирует ее менеджер, подруга дочки.Ирина Ромашкина

Освоилась в интернет-среде пенсионерка не сразу, сначала выставляла посты «по бумажке», с пошаговой инструкцией. Теперь же бабушка-иностранка – продвинутый пользователь Instagram. Кстати, фотографирует и снимает Ольгу Ивановну ее супруг Василий Витальевич.

– Дочка подсказывает, как работать в Instagram. Я даже курс проходила по обучению в «Инстаграме» по теме сторис, но не у дочери, а в «Инстафабрике». Недавно дочь делала вебинар, я его прослушала, и ведь я еще там для себя новое нашла, – заявила блогер.

Тексты пишет сама на смартфоне, потом отправляет на проверку своему менеджеру – ею стала подруга дочки Ирина Тихонова. На написание одного поста уходит около часа.

– Однажды ездила в парикмахерскую. Пока ехала в автобусе до дома, минут за сорок написала пост. У меня каждый день выходит пост. Раз в неделю выходной себе делаю, только сторис выложу, и все, – рассказала она.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/792462" frameborder="0"></iframe> Бабушка-иностранка показала свой огород.В День дачника в России, 23 июля, журналист «Комсомолки» пообщался с самой популярной пенсионеркой-блогером страны, которая известна пользователям сети под ником бабушка-иностранка. В аккаунте Instagram у тюменки Ольги Тихоновой в подписчиках 62,6 тысячи человек.Ирина Ромашкина

Темы табу и сколько зарабатывает бабушка-иностранка?

Когда только начала вести блог, получала много неприятных комментариев, даже хотелось покончить с этой затеей. Сейчас такого негатива от хейтеров нет, больше пишут добрые комментарии. А тех, кто пишет оскорбления, Ольга Ивановна банит.

– Доходило даже до оскорблений, хотя, в принципе, я этих людей не знаю, в контакте с ними не была. Просто пишут незнакомые люди: и косоротой называли, и матом. «Вы за счет дочери всё, вы у нас жалость вызываете, дочь за вас тексты пишет, она на вас зарабатывает деньги». У нас скандал с Ваенгой был, помните? Я и Ваенга! Уму непостижимо! Как она именно на меня попала и статью такую разместила? Хотя она мне раньше нравилась. Я читала, что она сама всего добилась, сама и тексты, и музыку пишет. Было очень обидно и несправедливо, дочь успокаивала, – вспоминает огородница. – Ну ничего… Ваенга мне тогда дала 3 000 подписчиков.

Такой комментарий оставила Елена Ваенга под постом тюменки Ольги Ивановны. Фото: со страницы @babushka.inostranka

Однажды был случай, когда в Instagram нашелся двойник бабушки-иностранки. Какая-то баба Нюша копировала посты и выдавала их за свои. Лжеблогершу, конечно, заблокировали.

Дачница аккуратно дает советы подписчикам, понимает, что на ней ответственность лидера общественного мнения. Прежде чем дать совет, тюменка старается учитывать климатические особенности региона своего собеседника, ведь на нее подписано много иностранцев и москвичей. Пенсионерка не дает советы в личной жизни, хотя такие вопросы тоже задают. А еще ставит рамки на продвижение товаров, которые не знает.

– Стала зарабатывать в Instagram. Я не всю рекламу беру: я несу ответственность перед подписчиками – не могу им рекомендовать то, что я не знаю, не проверила. Если я уверена в этом, то рекомендую. Рекламировала тапочки, носки, ортопедическую подушку, пуховые платки, костюмы – то, что сама попробовала. Не берусь рекламировать БАДы, таблетки. Предлагали даже рекламировать тесты для выявления коронавируса, я отказалась. Но теперь я не завишу от пенсии, уже не стала у дочери денег брать. У меня лекарство дорогостоящее, а теперь мне хватает и на лечение, и на фрукты – в месяц зарабатываю около 60 000 рублей, – открыла секрет Ольга Ивановна.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/792464" frameborder="0"></iframe> Бабушка-блогер снимает сторис.Ирина Ромашкина

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