2019-10-04T14:56:43+03:00
Общество

Елена Ваенга обвинила бабушку-блогера из Тюмени в спекуляции человеческими чувствами

Звезду шансона смутил хлебосольный стол пенсионерки и слишком грамотные посты в Инстаграме
Лидия Шумкова
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У тюменской пенсионерки-блогера в голове не укладывается, чем она могла привлечь внимание знаменитой певицыУ тюменской пенсионерки-блогера в голове не укладывается, чем она могла привлечь внимание знаменитой певицыФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Своими постами в Инстаграме о пирожках и огороде тюменская пенсионерка-блогер Ольга Ивановна привлекла внимание известной певицы Елены Ваенги. Артистка публично обвинила женщину в том, что та ведет свой блог не сама, а силами менеджера и наживается на человеческих чувствах.

- Великолепный менеджер у вас..... пишет то как хорошо.... ....... и дочь молодец... ну вообщем все молодцы, - вот такой комментарий певица оставила под последним постом пенсионерки.

Но на этом Елена Ванга не остановилась. Она разместила у себя в аккаунте фото Ольги Ивановны и нелестно отозвалась о ней. Правда, потом после атаки защитников «бабушки-иностранки» певица закрыла свой аккаунт и перестала реагировать на сообщения.

Такой комментарий оставила Елена Ваенга под постом тюменки Ольги Ивановны Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Такой комментарий оставила Елена Ваенга под постом тюменки Ольги ИвановныФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Первой на выпад со стороны звезды шансона отреагировала дочка Ольги Ивановны Ирина Лилло, тоже блогер, живущая за границей. Она опровергла тот факт, что ее маме кто-то помогает писать тексты.

- Мама ведёт блог сама. Я предлагала ей нанять помощницу, чтобы Директ разгребать, но мама категорически отказалась, - подчеркнула Ирина.

Не осталась в стороне и сама Ольга Ивановна. На следующий день она выпустила пост о том, что у нее в голове не укладывается, чем она могла привлечь внимание знаменитой певицы.

- В переписке с подписчиками она написала, что у меня стол, который не может позволить себе обычный пенсионер, будто я кого-то обманываю или что-то у кого-то украла. А ведь стол у меня такой хлебосольный, потому что практически все со своего огорода, в который я вкладываю кусочек своей души! – возмутилась бабушка-иностранка.

Пожилая блогер так и не поняла, почему ее, простого человека, выбрали мишенью.

- Для чего это ей надо? Пиар? Но есть другие способы и возможности. Может, у нее проблемы, и я подвернулась ей под горячую руку, есть на ком выместить? Не могу найти ответа на этот вопрос, - озадачилась Ольга Ивановна.

Подписчики пенсионерки теперь тоже гадают, что это было. Одни поддерживают хлебосольную пенсионеру, другие предполагают, что это, действительно, была попытка самопиара, причем совместного и для певицы, и для Ольги Ивановны. Другие высказывают предположения, нет ли у Елены Ваенги каких-то заболеваний и вредных привычек, а третьи уже сообщили, что отныне не станут слушать песни в исполнении певицы, поскольку она хамка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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