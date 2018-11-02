«За странные вопросы и злые комментарии блокирую»: история успеха мамы-блогера из Тюмени

СЕГОДНЯ 07:32 2018-11-02T07:55:51+03:00

Успех своего блога мама-иностранка связывает с тем, что он живой, искренний, нужный и полезный. Фото со странички @mama.inostranka в Инстаграме

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Можно ли за полгода создать популярный блог в соцсетях? Вполне, если он живой, необычный, душевный и интересный широкому кругу читателей. Многодетная мама родом из Тюмени, а ныне живущая на четыре страны, только в марте этого года создала свой блог @mama.inostranka и на сегодняшний день получила более 28 тысяч подписчиков.

Ирина Лилло, а в девичестве Тихонова, в своем блоге раскрывает подробности многодетной жизни, а также делится секретами того, как прививать любовь к русскому языку, на котором больше никто вокруг не говорит. «Комсомолка» пообщалась с «мамой—иностранкой» и узнала о том, откуда она берет силы для счастливой жизни вдали от Родины.

Ирина, уроженка Тюмени, уехала из родного города, да и вообще из России, 16 лет назад за мужем-иностранцем, который совсем не говорит по-русски. История их любви началась еще в те времена, когда не было соцсетей, а переписка велась по электронной почте. Но это не помешало им влюбиться и стать семьей.

- Решение о переезде я приняла за полминуты: к гадалкам не ходила, не раздумывала и не сомневалась, просто следовала своему сердцу и... нашла свое счастье! – говорит Ирина.

А счастье ее не только в муже, но и в трех детях, у которых она старается воспитывать любовь к русскому языку. Впрочем, это не дилетантский подход. Ирина – дипломированный специалист по билингвизму. Сейчас она живет в англоязычной среде в Гонконге и уже пятый год работает с детьми – преподает им русский язык. По ее же словам, она учит их не только читать, писать и говорить, но, главное, учит мыслить по-русски.

- У меня за плечами большой опыт работы с детьми самого разного возраста, в кармане рядом с дипломом журналиста - диплом преподавателя русского как иностранного детям. А в голове - миллион идей, которыми хочется делиться, вопросов, которые хочется обсудить, а еще - огромное желание подружиться с такими же мамочками, как я, воспитывающими своих детей за границей и бесконечно желающими развивать русский язык своих детей день за днем! – поясняет она.

Ирина Лилло приучила и своих детей любить Россию. Фото со странички @mama.inostranka в Инстаграме

Любовь к покинутой Родине проявляется у Ирины Лилло не только в приверженности к русскому языку. Она приучила и своих детей любить Россию. Каждый год вместе с ними мама-иностранка ездит в родную Тюмень - совершенствует у детей русский язык, дает им наслаждаться природой, общается с друзьями и традиционно ездит в семейный сплав по тюменским рекам.

- Тюмень - родное мне место, где мы с детками ежегодно проводим два летних месяца. Мы могли бы выбрать любую точку мира для отдыха, но неизменно из года в год летим только туда. Там моя мама, мои друзья, моя душа. И большой дом с огромным вкусным садом, - с любовью говорит Ирина.

Успех своего блога мама-иностранка связывает с тем, что он живой, искренний, нужный и полезный. В нем она не только консультирует русскоязычных родителей, как развивать русский язык у детей за границей, в какие игры играть, что и в каком возрасте читать, хотя изначально Ирина собиралась посвятить свой блог только этому. Сейчас тематика постов стала гораздо шире – тут и проблемы в воспитании детей, и восприятие русским умом иностранного менталитета, и даже истории о том, как прошли ее детство и юность, а также подробности семейной жизни.

- Свой блог веду с душой и с открытым сердцем, хочу, чтобы меня читали открытые и позитивные люди. И мои подписчики именно такие. Не проходит и дня, чтобы люди не написали мне слова благодарности: кого-то я мотивирую на то, чтобы говорить с ребенком по-русски за границей. Кто-то благодарит за правду о детстве, и эти посты помогают бороться с комплексами, более осознанно воспитывать детей и прочее. Кто-то пишет, что я просто вдохновляю жить, мечтать, верить в силу мысли и в то, что нет ничего невозможного. Но очень редко попадаются люди со странными вопросами или злыми комментариями. Я их сразу блокирую, - резюмирует Ирина.