«Коронавирус поразил мои легкие»: тюменка переболела ковидом, но с осложнениями справляется до сих пор

Молодая тюменка Таисия переболела коронавирусом. Однако это еще полбеды – болезнь поразила легкие. Она всегда носила маски, перчатки, береглась от инфекции и все же заболела COVID-19. Как же это было, Таисия рассказала «Комсомольской правде» - Тюмень».

Тест положительный

Была пятница, 3 июля. В офисе от жары спасала прохлада от кондиционеров. Видимо, слишком активно охлаждали воздух, к концу рабочего дня у Таи стало немного болеть горло. Выдался насыщенный день, но после работы Тая вместе с подругами пошла гулять. Шагомер намотал 22 км. После такого, конечно, почувствуешь усталость.

На следующий день девушка поняла, что больна. Горло разболелось не на шутку, слабость не давала встать с постели, а температура росла.

– Я решила воспользоваться домашними средствами: теми лекарствами, которые были в аптечке. Посчитала, что это может быть ОРВИ, либо кондиционеры надули на меня. Пыталась лечиться дома. На следующий день температура поднялась уже до 38,8. Я поняла, что мое домашнее лечение не принесло никаких результатов и нужно вызывать врача, – рассказывает Таисия.

Девушка позвонила в первую поликлинику, по месту прописки, объяснила ситуацию. Скоро к ней пришел врач, он был в защитном костюме. Доктор взял забор слизистой для анализа на коронавирус. Выписал рецепт: спреи и таблетки для лечения горла.

– Какого-то специального препарата, которым бы целенаправленно лечили ковид, я в рецепте не получила. Все тот же стандартный набор лекарственных средств, которыми лечат ОРВИ, ангину, – уверяет Тая. – Ждала результатов тестов на ковид и лечилась. Температура прошла достаточно быстро, снизилась за два дня – обильное питье и арбидол мне помогли.

Все началось с боли в горле, а после стал беспокоить жуткий кашель. Фото из личного архива героини публикации

Примечательно, что у Таисии не было известных при ковиде симптомов, таких как потеря обоняния и вкуса, сдавленность в груди, тяжести в легких. Однако спустя несколько дней тесты показали положительный результат.

– В тот же день я позвонила на работу, сказала, что у меня положительный тест, предупредила всех коллег. Мне открыли больничный лист. Подругам тоже звонила и предупредила, что у меня ковид. У них все хорошо, две недели инкубационного периода прошло – они не заболели. Так же мои коллеги, с которыми я сидела в одном кабинете, неделю работала до больничного, не заболели. С вахтовиками я не контактировала, как и с людьми, которые прилетели из заграницы. Мне сложно предположить, где я могла подцепить эту болезнь. Я ответственный человек, всегда соблюдала масочный режим, носила перчатки, – вспоминает девушка. – Единственное, на работе была без маски, потому что восемь часов дышать в ней не просто. Возможно, на работе был контакт. Я офисный сотрудник, я не работаю с населением. Но внутри коллектива может быть кто-то стал носителем инфекции. И мой иммунитет так плохо сработал. Мое мнение, если у человека активный иммунитет, он просто переболеет и может не заметить. Сильный иммунитет помогает справиться с вирусом.

Карантин

Две недели Таисия находилась дома, в карантине. Продукты привозили родители. Из компаньонов – только кошка. Она, кстати, не заболела – развлекала хозяйку, как могла, играла и чудила. Других лекарств не прибавилось. Раз в несколько дней приходил участковый врач, все так же в защитном костюме. Доктор измерял объем легких.

– Врачи проверяли, насколько хорошо мои легкие насыщены кислородом. Норма – это 99%. У меня показатели были в районе 99%. У кого этот показатель, к примеру, 95% – это уже очень плохо, – объяснили Тае. – Спрашивали самочувствие, но лекарства были те же самые.

Каждый день Таисия общалась со специалистами Центра по борьбе с ковид. Они звонили сами, спрашивали, как самочувствие, какие симптомы появились, что болит, есть ли потеря запаха и вкуса, есть ли боль в груди и так далее.

– Если что-то начинает беспокоить, они передают это участковому терапевту, и он должен выехать, как минимум позвонить. Просто так в поликлинику проблематично дозвониться, – пояснила тюменка. – Две недели я находилась на том же самом лечение, которое мне назначили при первом вызове врача.

На лекарства Таисия потратила около 6 000 рублей. Фото из личного архива героини публикации

Новые симптомы прибавились. У Таисии появился жуткий кашель.

– Я не знала, как мне откашливаться. Я покупала на свое усмотрение отхаркивающее средство, – говорит она.

Со временем лечение помогло, стало лучше. Спустя две недели с момента открытия больничного листа пришла врач и сделала забор слизистой, она повторила визит на следующий день. И, наконец, Таисия в телефонной трубке услышала заветное: «Оба теста отрицательны». Карантин закончился, можно выйти из дома.

Пневмония

Все это время Тая настаивала, чтобы ей сделали компьютерную томографию. Кашель беспокоил, заболевшие ковидом родственники из Нижегородской области переживали осложнения, они настаивали, чтобы Таисия сделала КТ.

– Как мне кажется, рядовой житель не знает, что делать, если ты заболел ковидом. Например, я не знала, что ковидным больным бесплатно предоставляют лекарства. Я узнала уже тогда, когда я их уже пропила, потратила около 6 000 рублей. Я сама позаботилась о КТ, просила об этом поликлинику. Вообще на КТ должны водить всех ковидных, но на тот момент, когда я просила меня отвезти, мне говорили, что на томографию возят в первую очередь всех, кому плохо, тяжело, кого забрали в инфекционку. Так как у меня домашнее лечение, и я достаточно легко переживаю болезнь, то я не в числе первых, – пояснила она.

Аппаратов КТ в Тюмени много, но для ковид-положительных их только два, дополнят Тая. Можно сделать томографию самостоятельно, однако КТ – очень дорогой анализ, стоит более 3 000 рублей. Поликлиника же предоставила Тае этот анализ по ОМС. Когда пришла ее очередь, девушку повезли делать диагностику. Однако аппарат оказался неисправен. В качестве альтернативы ей сделали рентген легких в поликлинике, он никаких патологий не показал.

– На рентгене легких, собственно, поражений от ковида и не видно, – поясняет больная. – Я наконец-то дождалась, когда сделали аппарат КТ, меня повезли в диагностический центр. Туда привозят много пациентов из больницы Водников. Зрелище не очень приятное: люди действительно сидеть не могут, на лавки ложатся – насколько им плохо, закашливаются. Я дождалась своей очереди, сделала томографию. Она показала, что ковид поразил 4% моих легких. Я болею односторонней пневмонией.

Это не самое страшное осложнение, заверили врачи. Гораздо тяжелее, если коронавирус привел к двусторонней пневмонии, когда поражение легких серьезны, люди не могут обойтись без аппарата ИВЛ.

– Одностороннюю пневмонию лечат дома – я продолжаю лечение на больничном. Пневмония лечится двумя видами антибиотиков – это распространенный метод лечения. У знакомых, которые сейчас болеют или переболели ковидом или пневмонией от ковида, узнаю, что их так же лечат двумя видами антибиотиков, – пояснила собеседница издания. – Я устала от этой слабости. Пневмония сопровождается сдавленностью в груди. Еще это состояние – ты уже можешь выходить, наслаждаться погодой и так далее, но у тебя слабость, сил не хватает. И нельзя нагружать организм, потому что идет осложнение на сердце.

Напомним, по информации оперштаба Тюменской области на 27 июля, за минувшие сутки в регионе выявлено 95 новых случаев заболевания (всего с начала пандемии – 5484). 33 человека выздоровели (за весь период выписаны из больниц 3910 жителей). Среди новых зараженных пятеро детей. Из общего числа болеющих 20 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

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