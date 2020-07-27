Коронавирус в Тюмени, последние новости на 27 июля 2020 года: менее ста заболевших за сутки

Число выздоровевших и выписанных из больниц за те же сутки выросло на 33 человека Фото: pixabay.com

По информации оперативного штаба Тюменской области на 27 июля, за минувшие сутки в регионе выявлено 95 новых случаев заболевания (всего с начала пандемии – 5484). 33 человека выздоровели (за весь период выписаны из больниц 3910 жителей).

Среди новых зараженных пятеро детей. Из общего числа болеющих 20 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. В обсерваторы помещены 25 человек. 1316 человек остаются под медицинским наблюдением, еще 3157 жителей находятся на перевахтовке.

Напомним, что за весь период пандемии в Тюменской области скончались 25 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания. За прошедшие сутки новых случаев летального исхода от этой болезни, к счастью, не зафиксировано.

Добавим, что всего на сегодняшний день в России выявлено 818 120 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 13 354 летальных исхода, выздоровели 603 329 человек.