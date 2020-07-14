2020-07-14T12:16:49+03:00
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«Рожай детей, рожай!»: боец Александр Емельяненко поздравил тюменскую маму-блогера с днем рождения

Девушка опубликовала видео в своем Instagram
Ирина Ромашкина
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В посте Станиславская назвала Емельяненко надежным другом. Правда, не уточнила, когда началась их дружба и насколько они близки. Фото с личной страницы Александра Емельяненко в InstagramВ посте Станиславская назвала Емельяненко надежным другом. Правда, не уточнила, когда началась их дружба и насколько они близки. Фото с личной страницы Александра Емельяненко в Instagram
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Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по самбо Александр Емельяненко записал поздравление лично для мисс «Улыбка Вселенной – 2019» и «Второй Королевы Голливуда – 2020» Елены Станиславской, которая праздновала день рождения 6 июля.

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Тюменку с днем рождения поздравил Александр Емельяненко
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– Дорогая моя подруга! Поздравляю тебя с днем рождения! Присоединяюсь к тем пожеланиям, которые ты услышала в этот день. Чтобы они все сбылись, чтобы все у тебя было хорошо, чтобы ты жила и радовалась жизни. От себя я хочу пожелать большой, крепкой, любящей семьи. Рожай детей! Рожай! Это наше будущее, это наше все, это наши цветы. Здоровья тебе, всех благ земных и благодати божьей! – пожелал Емельяненко.

Елена Станиславская после победы в конкурсе красоты «Улыбка Вселенной» стала вести свой блог в соцсетях. Видеопоздравлением от Емельяненко она похвасталась подписчикам в Instagram.

Фото с личной страницы Елены Станиславской в Instagram

Фото с личной страницы Елены Станиславской в Instagram

Елена Станиславская завоевала шесть титулов – «Мама года – 2015», «Мисс Содружество – 2017», «Fashion мама – 2018», «Мисс Очарование» на конкурсе «Мисс IT – 2018», стала мисс «Улыбка Вселенной – 2019» и второй – «Королева Голливуда – 2020».

– А интересно, я ещё не самая титулованная тюменка? – спрашивает Станиславская. – И сейчас борюсь за новый титул мисс «Офис 2020».

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как блогеру и телеведущей Елене Станиславской предложили сняться в кино нагишом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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