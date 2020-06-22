2020-06-22T11:18:18+03:00
Звезды

«Табу на обнаженку»: мама-блогер Елена Станиславская отказалась от главной роли в фильме

Тюменке предлагали сняться в полном метре за хороший гонорар, но её не устроил сценарий
Ирина Ромашкина
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«Табу на обнаженку»: мама-блогер Елена Станиславская отказалась от главной роли в фильме«Табу на обнаженку»: мама-блогер Елена Станиславская отказалась от главной роли в фильмеФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Блогеру и телеведущей Елене Станиславской, обладательнице титулов «Улыбка Вселенной – 2019» и «Вторая мисс Голливуд» предложили сняться в кино. Однако тюменка отказалась от главной роли. Причины она объяснила корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень».

– Мне предложили сняться в главной роли в кино продюсера Леонида Хромова «Улыбка Вселенной». Но я отказалась потому что меня не устроил сценарий фильма. Для меня табу обнаженные сцены и страшные трагедии, – заявила Станиславская. – Прочитав сценарий, я категорически отказалась от участия, несмотря на все предложения. Единственное, что может заставить меня передумать, – переписанный сценарий.

Для Лены табу - обнаженные сцены и страшные трагедии Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Для Лены табу - обнаженные сцены и страшные трагедииФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Полнометражку «Улыбка Вселенной» планирует снять Леонид Хромов, он же является режиссером и сценаристом. В кратком описании сценария рассказывается о непростой судьбе главной героини Светланы, «счастливой девушки, которая мечтает выйти замуж за своего мужчину». Беззаботная жизнь, словно хрустальная ваза, разбивается вдребезги, когда Светлана попадает в аварию. Девушка становится инвалидом, прикованным к коляске. Вслед за этой бедой приходит другая – предательство близкого человека: её бросает жених. Светлану одолевает депрессия...

– Сценарий неприятен для меня. Это слишком... Очень часто судьбы актеров, исполнивших главные роли в известных неприятных картинах, складываются трагическим образом, – прокомментировала Елена Станиславская. – Да и я не профессиональная актриса. Думаю, такие роли должны играть люди с опытом. И играть первую роль в таком амплуа – нет.

То, что в картине по сценарию присутствуют эротические сцены – это еще полбеды. Самым страшным Елена считает ужасающую беспомощность, в которой пребывает героиня фильма. И это всё увидят друзья, близкие, её дети... Это слишком.

– Я, наверное, слишком нежная и чувствительная к такому. Плюс моим близким было бы неприятно наблюдать такую картину. Я всё принимаю близко к сердцу и действительно переживаю, даже смотря обычное кино. А тут такое... Да и мои знакомые попадали в страшные ДТП. Мои коллеги по ТВ часто об этом рассказывали, а играть это... Нет, даже за большой гонорар. Такой я человек, делаю только то, что хочется всей душой, а не за что-то.

Синопсис фильма. Фото: Леонид Хромов

Синопсис фильма. Фото: Леонид Хромов

– Конечно, сыграть можно любую роль... Мне когда-то и психолог говорил, что я находка для режиссёра, потому что смогу не сыграть роль, а вжиться. Но к этой душа не лежит, – резюмировала Станиславская. – Мне кажется, я такая, что смогла бы сыграть за мизерный гонорар и даже за перевод в благотворительность, если бы роль была классной для меня.

К тому же Елена призналась, что отчасти она суеверна и не хочет испытывать судьбу плохим сценарием. А тут – жесткое ДТП, инвалидность главной героини, от нее уходить любимый, рушится бизнес...

Сумму гонорара девушка так и не раскрыла, упомянула только, что деньги предлагали достойные.

– Многие бы покрутили у виска отказу, возможно. Но это мое право. Не считаю, что актрисы обязаны на всё соглашаться, – сказала Елена.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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