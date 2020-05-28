Топ-5 жгучих брюнеток: публикуем «горячие» фото главных тюменских красоток

Международный день брюнеток отмечается ежегодно 28 мая. Мы собрали топ темноволосых тюменок, привлекающих публику своей эксцентричной красотой.

Несомненно, первое место в рейтинге красавиц отдадим Елене Станиславской. 28-летняя мама успела завоевать титул «Улыбка Вселенной – 2019», а недавно она заняла второе место и получила звание второй «Королевы Голливуда 2020 года». Некоторое время Елена даже претендовала на главную корону, когда жюри усомнились в подлинности красоты главной победительницы. И хотя сейчас недоразумение разъяснилось не в пользу нашей землячки, мы все же считаем Станиславскую красавицей номер один!

Станиславская продолжает бороться за титулы конкурсов красоты. Фото с личной страницы Елены Станиславской во "ВКонтакте"

Впрочем, раздавать места тюменским красавицам не наша задача. Многие девушки уже доказали свою красоту на мировом олимпе красоты. Одна из них – Яна Добровольская. Она завоевала титул «Мисс Россия» в 2016 году.

Сейчас Яна развивает собственный бьюти-блог. Фото со страницы Яны Добровольской в Instagram

Третье место в этом конкурсе в 2012 году заняла Алёна Шишкова. Этот успех позволил ей построить карьеру модели, а также удачно выйти замуж – за популярного российского рэпера Тимати. Тогда девица была блондинкой, но этой весной она кардинально сменила образ. «Перешла на темную сторону», – как выразилась сама Алёна.

«Перешла на темную сторону». Фото со страницы Алёны Шишковой в Instagram

Однозначно в топе горячих брюнеток тюменская модель Лидия Пономарёва, сразившая всех ценителей прекрасного неповторимым образом Наташи Ростовой. В таком виде она снялась для мужского журнала Playboy. Затем девица стала победительницей всероссийского конкурса «Девушка года».

То самое фото Лидии Пономарёвой в мужском журнале. Фото: Playboy

К списку топ-брюнеток недавно присоединилась 28-летняя Наташа Шалыгина из Ишима. Девушка снялась для мужского журнала и стала участницей конкурса Miss MAXIM – 2020.

Ишимская журналистка решила попытать счастье в конкурсе мужского журнала. Фото: Натальи Шалыгиной

КСТАТИ

День брюнеток отмечается ежегодно 28 мая, однако с какого года – нет данных. Зато известна причина – в отместку блондинкам! День блондинок отмечается 31 мая с 2006 года. Обе даты набирают популярность в обществе, ведь остается вечным само противостояние блондинок и брюнеток.

Считается, что блондинка – мечта любого мужчины. Однако темноволосым барышням приписывают силу женских чар вплоть до колдовских. Стереотипы так укоренились, что белокурых девиц зачастую наделяют званием легкомысленной, глупой, беспечной натуры, тогда как брюнетка априори мудра, сдержанна, наделена шармом.

Кстати, чаще всего побеждают конкурсы красоты именно роковухи-брюнетки, они же, по статистике, легче выходят замуж, чем блондинки. Даже бытует анекдотичный фразеологизм, который породила комедия со знаменитой Мэрилин Монро: «Джентльмены предпочитают блондинок», «но женятся на брюнетках, а спят с рыжими». Рыжухи, между прочим, праздновали свой день 26 мая. Скромными остались шатенки – в календаре событий пока нет даты, посвященной их цвету волос.

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