Коронавирус в Тюмени, последние новости на 24 мая 2020 года: губернатор ввел новые послабления

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 24 мая 2020 года. Частным детсадам разрешили открывать дежурные группы.

Губернатор Тюменской области Александр Моор накануне внес изменения в постановление о введении режима повышенной готовности. В частности, организации, вне зависимости от формы собственности, предоставляющие услуги по присмотру за детьми либо дошкольному образованию, могут открывать дежурные группы.

Несмотря на ограничения, связанные с коронавирусом, по данным Тюменьстата, за первый квартал 2020 года оборот розничной торговли в регионе составил более 103 млрд рублей. Это на 10 млрд больше, чем за тот же период 2019 года.

За минувшие сутки в Тюменской области зафиксировано 35 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в регионе заболело 1366 человек. В течение суток выздоровели 34 пациента. За весь период выздоровевших, с учетом новых данных, – 625.