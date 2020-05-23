В Тюменской области разрешили открывать дежурные группы в частных детсадах
Губернатор Тюменской области Александр Моор накануне внес изменения в постановление о введении режима повышенной готовности. В соответствии с документом, учреждениям среднего профессионального образования можно провести итоговую аттестацию.
Также организации, вне зависимости от формы собственности, предоставляющие услуги по присмотру за детьми либо дошкольному образованию, могут открывать дежурные группы, строго с соблюдением мер санитарного режима. Таким образом, помимо муниципальных, возможность работать в режиме дежурных групп получили и частные детские сады.
Кроме того, ДОСААФ России разрешено принимать экзамены у курсантов, обучающихся в соответствии с планом-заданием Центрального военного округа. А руководителям предприятий разрешено направлять сотрудников в служебные командировки.
Из дополнительных обязательных требований по организации работы салонов красоты и парикмахерских исключено требование «оказание услуг посетителям в отдельных кабинетах». Теперь достаточно соблюдать дистанцию в 1,5 метра. Собственники зданий, в которых расположены ТЦ, обязаны обеспечить возможность обработки рук посетителей кожными антисептиками.
ИСТОЧНИК KP.RU