2020-05-23T12:36:20+03:00
Общество

В Тюменской области торговый оборот с начала года превысил 100 миллиардов рублей

Такие данные приводит Тюменьстат
Есен Абилькенов
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Жители Тюменской области с начала года потратили в магазинах более 130 млрд рублейЖители Тюменской области с начала года потратили в магазинах более 130 млрд рублейФото: pixabay.com
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По данным Тюменьстата за первый квартал 2020 года, оборот розничной торговли в регионе составил более 103 млрд рублей. Такие данные ведомство приводит в своем докладе «Социально-экономическое положение в Тюменской области».

По информации экспертов Тюменьстата, наименее активно жители региона ходили по магазинам в янвера этого года, потратив в общей сложности 32 млрд 905 млн рублей. В феврале расходы тюменцев чуть возрасли – до 33 млрд 807 млн, максимума за отчетный период они достигли в марте, когда жители области накупили товаров на 36 млрд 374 млн рублей.

Таким образом, в общей сложности жители региона за первый квартал потратили на 10 миллиардов рублей больше, чем за тот же период прошлого года, когда населением было израсходовано 93 млрд 840 млн рублей, сообщает «Вслух.ру». При этом доля непродовольственных товаров составила 55 млрд 347,5 млн рублей, что почти на 5 млрд больше, чем годом ранее. Объем продовольственных товаров достиг 47,7 млрд рублей, это на 4 с небольшим млрд больше, чем за три первых месяца 2019 года.

В среднем каждый день на человека приходилось почти по 750 рублей расходов. Добавим, что индекс потребительских цен в Тюменской области на продовольственные товары за отчетный период составил 102%, а на непродовольственные товары – 100,4%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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