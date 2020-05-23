2020-05-23T12:59:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тюмени, последние новости на 23 мая 2020 года: выявлено 35 новых случаев

По информации оперативного штаба Тюменской области на 23 мая, общее число заболевших достигло 1366 человек
Есен Абилькенов
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По информации оперативного штаба Тюменской области на 23 мая, общее число заболевших достигло 1366 человекПо информации оперативного штаба Тюменской области на 23 мая, общее число заболевших достигло 1366 человекФото: pixabay.com
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За минувшие сутки в Тюменской области зафиксировано 35 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в регионе заболело 1366 человек.

В течение суток выздоровели 34 пациента. За весь период выздоровевших с учетом новых данных – 625. 734 продолжают получать лечение, передают в оперштабе по коронавирусу в Тюменской области.

6 пациентов из общего числа болеющих находятся на аппаратах ИВЛ. В общем количестве зараженных семеро детей. 160 человек находятся в обсерваторе, в том числе дети. Еще 3 463 человека остаются под медицинским наблюдением, 2 777 человек находятся на перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 7 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания, сообщили в оперативном штабе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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