Рукодельники распугивают коронавирус масками со звериным оскалом, в стиле милитари и свадебным принтом

В отсутствии креатива тюменцев не обвинишь! Пока одни жители объезжают аптеки в поисках медицинских масок, другие садятся за швейные машинки. Как вам маска для невесты? Или из гипюра, шелка – для выпускного? А может, вирус испугается звериной улыбки? Предприимчивые тюменцы предложили свои варианты борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Расскажем о самых ярких из них.

«Я тебе покажу, у кого тут корона!»

– Народ, шью свадебные маски. Это для выпускного, смотрите. Или вот фиолетовый – мой любимый, – в своем Instagram об оригинальных идеях поведала швея Ирина Максимова. – Это была шутка. Никто в Тюмени пока не просил делать такие. Но вообще, если надо будет, могу.

Тюменка шьет маски с принтом короны. Фото: Ирина Максимова

Рукодельница решила позаботиться о красоте тюменок и при этом продемонстрировать собственные навыки шитья. Девушка шьет маски с ироничным принтом, чтобы прохожие видели, кто корону носит! Маска двухслойная из бязи, с карманом для сменного блока.

Принт для стильных тюменцев - специально для поклонников Audi. Фото: Ирина Максимова

Бой короне!

Данил Соловьев, руководитель экипировочного центра, даже не планировал шить маски: все начиналось в шутку. Его предприятие специализируется на пошиве снаряжения для туризма, активного отдыха, милитари и всего, что касается экстрима: рюкзаки, тенты, кофры, баулы и так далее.

В шутку товарищи-страйкболисты попросили "Стратега" сшить маски в стиле милитари. Фото: Данил Соловьев

– В шутку товарищи-страйкболисты спросили, почему в наличии нет масок, в которых можно было бы играть. Шуточно одну сшили, вывесили. Народ в интернете посмотрел и стал спрашивать. Мы шьем трехслойные маски с карманом для дополнительного фильтрующего элемента. Туда можно вставить слои марли. Работа трудоемкая. Я бы с удовольствием шил рюкзаки, но спрашивают сейчас маски. По цене и по времени мне сейчас одинаково – сшить 20 масок или сшить один рюкзак. По цветовой гамме: бежевый, полосатый, черный, зеленый, – рассказал мастер.

Мода на маски

Тренд на маски с мордашками пришел с Востока, уже обосновался среди поклонников k-pop. В 2019 года тренд приглядели тюменские производители сувенирной продукции. Руководитель местного клуба-магазина Оксана Климерова рассказала, что еще осенью сделала на пробу парочку таких масок, действуя в угоду подростковому мейнстриму. Кто ж знал, что сейчас они будут «в моде» по всему миру?!

Молодежный тренд завоевал признание тюменцев. Фото: Оксана Климерова

– Мы изучаем спрос. Это популярный тренд среди молодежи. У ребят появился запрос на такие маски. Мы попробовали сшить, но закрутилось, отложили. На самоизоляции вспомнили про осенние заготовки, достали. Сшила для себя, подруги, мамы. Потом еще знакомый собрался в Тобольск. Спросил, что привезти, попросили маски. Он объехал аптеки – нигде нет. Попросил меня сшить. Деньги беру только за расходники, не хочется наживаться на этой ситуации, – пояснила Оксана. – Мы – обычный магазин и медицинскими масками не можем торговать. Это не медицинские маски. Это веселые повязки для лица. Мы развлекаемся и приглашаем всех присоединиться к этому веселью. Давайте вместе будем распугивать бациллы коронавируса смешными и страшными мордами!

По-простецки

Маску можно смастерить из обычного бинта. Такой совет мне дали в аптеке:

– Берете бинтик. Отрезаете полосу примерно 40 см, разрезаете вдоль. Обматываете 6 – 10 слоев бинтом вокруг этой полоски. И все, маска готова. Люди берут и делают, – предложила провизор.

В Сети появилось большое количество мастер-классов по пошиву масок

Своими руками

Заручившись опытом тюменских мастеров, я решила попробовать свои силы в шитье. Недаром же получала пятерки по трудам! Одно но – швейной машинки у меня нет. Впрочем, это меня не остановило, а только приободрило – ведь у многих, как и у меня, только нитки да иголка.

Как сшить маску своими руками? Подробную фотоинструкцию нашла в Сети. Сделала выкройку, сшила части маски мелкими стежками, пришила резиночки от использованной медицинской маски. На все ушло часа три, и это моими неопытными руками.

Сшить маску можно самостоятельноФото: Ирина Ромашкина

А ЕЩЁ...

Исследуя вопрос потребности населения в масках, по пути от пункта А до пункта Б посчитала, на ком были маски, а кто их по каким-либо причинам их не носит. Вышло, что из 245 прохожих в масках мимо меня прошли только 88 человек, а это около 35% встретившихся мне на пути тюменцев.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/759467" frameborder="0"></iframe> А у тебя есть маска?.Маски - хит сезона. Всё из-за коронавируса А у тебя есть маска?

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