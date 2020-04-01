2020-04-01T14:12:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тюмени. Новости на 1 апреля 2020 года: тюменцам заблокировали более 300 тысяч льготных транспортных карт

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Тюмени на 1 апреля 2020 года
Вадим Бегун
Поделиться:
Тюменцам заблокировали более 300 тысяч льготных транспортных карт. Фото - многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Тюмени.Тюменцам заблокировали более 300 тысяч льготных транспортных карт. Фото - многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Тюмени.
Изменить размер текста:

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Тюмени на 1 апреля 2020 года. Тюменцам заблокировали более 300 тысяч льготных транспортных карт.

– Это сделано на время действия особого режима. Вне зависимости от возраста льготников, всем нужно находиться дома. Пока полицейские ограничиваются профилактическими беседами с теми, кто пытается попасть в парки и скверы, закрытые на территории всего региона, – сообщила заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.

Она особо отметила, что для сохранения стабильной ситуации в регионе важно соблюдать все ограничения: находиться дома и выходить на улицу только по очень серьезным причинам. По ее словам, горячие линии работают, и сейчас более трехсот одиноких пенсионеров находятся на обслуживании. Также стало известно, что почти 800 человек из этой категории получают лекарства на дому.

– Кондукторы без масок – это грубейшее нарушение, надо сообщать об этом в Гортранс. Все транспортные службы обеспечены масками и средствами защиты для работников. Проблема с доступностью масок в аптеках для покупателей – это проблема не только региона и всей страны, это мировая проблема. Находитесь дома, и тогда маски вам не понадобятся. Средств индивидуальной защиты и тестов на коронавирус в профильных учреждениях Тюменской области хватает, – подчеркнула Кузнечевских.

Также замгубернатора сообщила о состоянии тюменцев, больных коронавирусной инфекцией.

– У всех состояние стабильное, у одного стабильно тяжелое, у других удовлетворительное. На карантине находятся чуть более пяти тысяч человек, вышло около 3,5 тысяч. В обсерваторе – 27 человек, контактных лиц в инфекционной больнице – 25 человек. Ситуация в регионе под контролем, – резюмировала Ольга Кузнечевских, добавив, что новых заболевших в Тюменской области не появилось.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На улице Федюнинского в Тюмени «Мицубиси» догнал «Шевроле»: пострадал пассажир
Коронавирус в Тюмени. Новости на 1 апреля 2020 года: тюменцам заблокировали более 300 тысяч льготных транспортных карт
Следователи ищут тюменца, пропавшего с остановки
Тюменские спасатели жгут прошлогоднюю сухую траву
Регистрация браков в Тюмени во время коронавируса: беременным тюменкам можно выходить замуж
В Тобольске хулиганы натравили на женщину рецидивиста
В Тюмени рассылают фейк о прекращении работы сервиса такси
Фитнес на дому: МегаФон открыл тюменцам бесплатный спортивный контент
Жизнь продолжается: в Тюмени в карантин родились 144 малыша, один – в машине
Регистрация браков в Тюмени во время коронавируса: в городе отменены свадьбы до 1 июня
В Тюменской области браконьеры распотрошили тушу беременной лосихи
Тюменка с миллионным долгом спрятала арестованное авто, чтобы его не отобрали
Самоизолированным тюменцам рассказали, как отличить волонтера от мошенника
Жителям Тюменской области напомнили об ограничительных мерах из-за коронавируса
Тюменке грозит наказание за оскорбление автоинспектора
Весенняя уборка Тюмени проводится по плану, несмотря на карантин
Пожилая тюменка перевела мошеннику через банкомат 350 тысяч рублей
Тюменцам предлагают одеться в синее и подсветить окна
Погода на 1 апреля в Тюмени: все еще тепло