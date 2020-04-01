Коронавирус в Тюмени. Новости на 1 апреля 2020 года: тюменцам заблокировали более 300 тысяч льготных транспортных карт

1 Апр 2020 2020-04-01T14:12:39+03:00

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Тюмени на 1 апреля 2020 года

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Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Тюмени на 1 апреля 2020 года. Тюменцам заблокировали более 300 тысяч льготных транспортных карт.

– Это сделано на время действия особого режима. Вне зависимости от возраста льготников, всем нужно находиться дома. Пока полицейские ограничиваются профилактическими беседами с теми, кто пытается попасть в парки и скверы, закрытые на территории всего региона, – сообщила заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.

Она особо отметила, что для сохранения стабильной ситуации в регионе важно соблюдать все ограничения: находиться дома и выходить на улицу только по очень серьезным причинам. По ее словам, горячие линии работают, и сейчас более трехсот одиноких пенсионеров находятся на обслуживании. Также стало известно, что почти 800 человек из этой категории получают лекарства на дому.

– Кондукторы без масок – это грубейшее нарушение, надо сообщать об этом в Гортранс. Все транспортные службы обеспечены масками и средствами защиты для работников. Проблема с доступностью масок в аптеках для покупателей – это проблема не только региона и всей страны, это мировая проблема. Находитесь дома, и тогда маски вам не понадобятся. Средств индивидуальной защиты и тестов на коронавирус в профильных учреждениях Тюменской области хватает, – подчеркнула Кузнечевских.

Также замгубернатора сообщила о состоянии тюменцев, больных коронавирусной инфекцией.

– У всех состояние стабильное, у одного стабильно тяжелое, у других удовлетворительное. На карантине находятся чуть более пяти тысяч человек, вышло около 3,5 тысяч. В обсерваторе – 27 человек, контактных лиц в инфекционной больнице – 25 человек. Ситуация в регионе под контролем, – резюмировала Ольга Кузнечевских, добавив, что новых заболевших в Тюменской области не появилось.

ИСТОЧНИК KP.RU