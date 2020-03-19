Тюменские мастерицы с инвалидностью приступили к производству медицинских масок

Спрос рождает предложение – этот закон рынка в разные времена помогает Тюменскому предприятию инвалидов по зрению оставаться на плаву с 1945 года. Спустя 75 лет с года основания предприятия мастера вновь легко адаптировалась к реалиям и занялись производством медицинских масок. Об этом рассказал исполняющий обязанности генерального директора предприятия Дмитрий Рожков.

По его словам, компания готова к большим объемам. Пошив марлевых масок начали 12 марта. Идея переквалифицировать пошивочный цех постельного белья под производство медицинских масок подсказали заказчики.

– Швейный цех у нас открыт с 1945 года. Со временем мы переоборудуем наше производство. Еще мы производим туалетную бумагу и бумажные полотенца. Неделю назад в этом цеху мы отшили для компании «РЖД» 250 комплектов постельного белья. Уже на 2021 год по госзаказу пошили для учреждений матрацы. А теперь можно заняться производством медицинских масок. К нам обратились с муниципальных служб с таким заказом. Сложностей никаких не было – дело простое, у нас квалифицированные кадры, с масками мы точно справимся. И мы решили, что можно сейчас заняться этим производством и для тюменцев, раз есть спрос, – рассказал Дмитрий Рожков.

Сейчас цех занят несколькими заказами: шьем маски для региональных департаментов здравоохранения и соцразвития, а еще большой заказ пришел от аэропорта «Рощино». Кстати, последние сырьем обеспечили мастеров сами. Для остальных заказов марлю поставляют из Екатеринбурга.

В день таких масок делают около тысячи. С метра марли выходит четыре маски. В цеху работает пять человек: два закройщика и три швеи. Закройщики раскручивают рулон марли, отмеряют материал, складывают в шесть слоев и отрезают. Нарезают ленты и для веревочек. Такие заготовки сшивают по-разному, в зависимости от заказа. Сейчас мастерицы собирают два вида масок. Одни из них широкие, по пошиву очень просты.

На одну маску уходит 0,25 метра марлиФото: Ирина Ромашкина

Сшить такую сможет дома каждый, по сути даже без машинка, а ручным шитьем. Лоскут марли складывают в шесть слоев, и прострачивают материал. Затем строчкой собирают две длинные марлевые ленты и пришивают завязки к прямоугольным основам. Может такая маска не слишком симпатичная, но надежно защищает от вирусов. Кстати, заказ на эти маски самый большой, поделилась секретом рукодельница Светлана Посохова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/767496" frameborder="0"></iframe> Тюменские мастерицы с инвалидностью шьют медицинские маски.Ирина Ромашкина

– Маски многоразовые – их можно постирать, погладить и снова носить. Очень хорошая дезинфекция – это глажка. Как раньше для младенцев все пеленки и ползунки гладили. Термообработка убивает всех микробов, – уверена Светлана Владимировна.

Маски рукодельниц по красоте не уступают заводскимФото: Ирина Ромашкина

Модельная медицинская маска собирается чуть сложнее. Ее тюменские мастерицы собирали по образу аптечных изделий, даже прикупили для этого три прототипа. Сначала прошивают шестислойный марлевый прямоугольник, потом делают аккуратные складочки, а после заготовку украшают аккуратной белой тканевой оборкой. С двух сторон марлевой маски пришивают резинки.

Розничная цена такой маски – 25 рублей. Выгода очевидна, ведь она для многоразового использования. Их можно постирать, выгладить и снова использовать: стираем, гладим и используем снова.19 марта тюменские медицинские маски ручной работы появятся на прилавке специализированного магазина Тюменского предприятия инвалидов по зрению, здесь же по адресу ул. Мельничной, 19.